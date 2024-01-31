نتيجتك بالالوان .. موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي مديرية التربية والتعليم

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي عبر موقع بوابة التعليم الاساسي من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عنها في الوقت الحالي، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير رابط رسمي يساعد الطلاب أولياء الأمور في البحث عن نتائجهم من خلال الاسم أو رقم الجلوس بكل سهولة ويسر وهذا الموقع مجاني، ونعرض في السطور التالية آخر التطورات عن نتائج هذا الصف، كما نعرض خطوات الاستعلام عن النتائج.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي

اعرف نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول برقم الجلوس والاسم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط رسمي يساعد الطلاب في الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي وجميع المراحل بشكل سهل وبسيط، فكل ما عليهم هو اتبع هذه الخطوات

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الاساسي .

أو اذهب إلى موقع نتيجة نت.

اختر السنة الدراسية، الفصل الدراسي.

اكتب جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل إسمه ورقم الجلوس.

بعد التأكد من صحة البيانات انقر على أيقونة بحث.

انتظر لحظات حتى تظهر النتيجة بالتفصيل في كل المواد.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالالوان

يتم عرض نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم، حيث تظهر النتائج بالألوان حيث يشير كل لون إلى نسبة معينة حققها الطالب في اجابته في الامتحان، ونوضح فيما يلي النسبة التي يشير إليها كل لون: