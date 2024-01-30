أحلى اغاني الأطفال تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات تابع على مدار اليوم

يزداد البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 لأنها واحدة من أهم القنوات التي يحبها الصغار في جميع أنحاء العالم العربي، حيث تقوم بعرض رسوم كرتونية جذابة وهي قناة مجانية توفر برامجها للمشاهدين طوال اليوم لمده 24 ساعة، ونعرض فيما يلي ترددها على مختلف الأقمار الصناعية وخطوات تنزيلها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يتم تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 حتى توفر الإدارة جودة عالية وإشارة قوية للمتابعين، ويمكن تنزيلها على أجهزه الاستقبال من خلال البيانات التالية.

التردد على القمر نايل سات

يمكنكم الآن مشاهدة القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال بيانات التردد التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد على عرب سات

ويمكن مشاهده المحتوى المتميز الخاص بالأطفال الذي تعرضها هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد التالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة القناة: HD.

تنزيل تردد وناسه على الرسيفر

تستطيع تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الرسيفر وضبطه بكل سهولة عن طريق اتباع هذه الخطوات:

اضغط على زر القائمة الرئيسية الموجود في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

ثم اختر التثبيت اليدوي.

بعدها اختار إضافة ترددات وحدد الرقم الصناعي.

ثم سجل بيانات التردد الذي ذكرناها في الفقرة السابقة.

بعد الانتهاء والتأكد من صحة البيانات التي قمت بكتابتها اضغط على أيقونة بحث.

انتظر لحظات قليلة حتى يتم تنزيل القناة ثم اضغط حفظ وبعدها خروج.

وهكذا تكون قد انتهيت من تنزيل القناة ويصبح بإمكان صغيرك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية المميزة والأناشيد المسلية التي تقوم بعرضها بشكل مجاني وعلي مدار اليوم.