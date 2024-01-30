جبت النتيجة ولا لسه؟!! نتائج أولى ثانوي 2024 ترم أول بدون رقم جلوس .. بالاسماء فقط

يوجد اهتمام كبير في الأيام الأخيرة من قبل طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي على مستوى الجمهورية بنتائج الصف الاول الثانوي , حيث أنهى الطلاب والطالبات امتحاناتهم في جميع المواد الاسبوع الماضي , ومع وجود النظام الجديد للتعليم الثانوي وهو وجود التعليم الالكتروني ، عن طريق التابلت فقد يشكل هذا شيء من القلق عن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية , حيث يعتبر هذا النظام جديد من نوعه على الطلاب في مصر ، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم هذا النظام منذ ما يقارب من الاربع سنوات .

نتائج أولى ثانوي 2024 ترم أول

يبحث الجميع من طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي عن نتائج الامتحانات الخاصة بهم والتي تم انتهاؤها يوم الثلاثاء الماضي وبدأت اجازة منتصف العام بعدها مباشرة وتستمر لمدة أسبوعين وبعدها تبدأ الدراسة للترم الثاني يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير 2024 , لتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعا وبعدها تبدأ امتحانات اخر العام الدراسي, وقد وجدت بعض الشائعات عن تأجيل الدراسة للترم الثاني وهذا ما نفته وزارة التربية والتعليم , وقالت أنه لا يجب الاستماع لتلك الشائعات التي غرضها عمل بلبلة في الوسط التعليمي , وأنه عند وجود أي تأجيل سوف تقوم كل محافظة بالإفصاح عن كل المعلومات الخاص بذلك , وأكدت أن الدراسة ستكون في موعدها المحدد.

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الاول الثانوي الحصول على نتائج اولى ثانوي ترم اول بغد الانتهاء من التصحيح عبر الموقع الخاص بهم أو عن طريق الذهاب الى المرسة التابعة لهم .