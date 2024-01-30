مبروك النجاح للجميع “نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول2024” .. ظهرت بالأسماء

يترقب الجميع من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية , حيث يبحث الجميع في الايام الاخيرة الماضية عن النتيجة وهذا ما سننقله لكم في السطور القادمة .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول2024

ومن المحتمل أنه ستظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق في جميع المواد وهذا ما أكدته وزارة التربية والتعليم وقالت أنه سيتم رصد الدرجات في خلال العشر أيام المقبلة وسوف يعتمد نتيجة كل محافظة المحافظ المسؤول عنها , على ان تأتي درجات المواد كالتالي:

مادة اللغة العربية : 40 درجة ، وتأتي مادة اللغة الانجليزية (اللغة الاجنبية الأولى): 30 درجة ، وتأتي مادة الرياضيات ، بقسميها الهندسة والجبر: 30 درجة ، ومادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة , ومادة العلوم : 20 درجة , على أن يكون المجموع الاساسي للطالب 140 درجة .

موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول2024

انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية يوم الاربعاء الماضي , وبدأت رسميا اجازة منتصف العام والتي ستستمر لمدة أسبوعين ويعود الطلاب الى الدراسة للترم الثاني بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو 2024 .

وينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وجميع أولياء الأمور نتيجة الشهادة الاعدادية , ويبحث الكثير عن موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي وسوف يتم اعلان النتيجة عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد على مستوى المديريات التعليمة المختلفة .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم اول

يمكنك الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، في خلال هذا نهاية الاسبوع الجاري ومشاهدة الدرجات الخاصة بك في التوقيت الخاص بالنزول.