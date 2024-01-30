ظهرت “مبروك لجميع الطلاب” نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 .. عبر الموقع الرسمي للوزارة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن امكانية استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الكترونيا ومنذ ذلك الوقت ويبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الروابط التي يمكن الاستعلام من خلاله النتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 و 2024 الترم الاول ويمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على رابط الاستعلام مباشرة ومعرفة المزيد حول نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس تابعوا معي.

نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل محافظ مدينة الجيزة اللواء أحمد راشد ومن قبل مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة أشرف سلومة حيث ان محافظة الجيزة قامت بالإعلام أنه يمكن الاستعلام لجميع الطلاب واولياء الامور عن نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط بعد الانتهاء من التصحيح من قبل إدارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية وتم الاعلان ايضا انه سوف يتم الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة من خلال صفحتها على يوتيوب صفحتها على فيسبوك واشارت ايضا ان هناك احصائيات مرتفعة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية والجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية قاموا بتأدية أول امتحان لهم منذ يوم 25 يناير عام 2024 الانتهاء من تأدية الامتحانات سوف يتم تم بدء التصحيح مباشرة من قبل إدارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأعلنت الوزارة ايضا ان اجازة نصف العام سوف تبدأ يوم 27 يناير عام 2024 وتستمر الإجازة إلى يوم 9 فبراير ويرجع الطلاب مرة أخرى لتأدية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير عام 2024.