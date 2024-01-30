“نزلها وخلي العيال يتبسطوا”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة كرتون القط والفار على كل الاقمار

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، الالاف من الاباء والامهات يبحثون عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 التي تعد من القنوات التي يعشقها جميع الاطفال نظرا لما تعرضه من افلام ومسلسلات كرتون ممتعة على مدار الساعة، وتعد قناة توم وجيري منافسة للكثير من القنوات وتمكنت أن تحقق نسبة مشاهدة عالية ونجاح باهرا خلال فترة قصيرة، والآن مع طريقة استقبال القناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يقدم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 الكثير من افلام الكرتون المميزة مثل:”طرازان، البحث عن نيمو، شركة المرعبين المحدودة، الجميلة والوحش،….”، علاوة على عرض حلقات من الكرتون الاشهر عالميا توم وجيري، أو ما يعرف باسم “القط والفار”، والذي تدور احداثه حول المغامرات الممتعة والمقالب الكوميدية الساخرة التي ينفذها الفأر الصغير في القط توم، كما تعرض بعض الأغنيات الخاصة بالأطفال، والتي تناسب طفولتهم، ولهذا فهي من القنوات التي انجذب إليها عدد كبير من الأطفال في الفترة الأخيرة، وإليكم التردد الخاص بالقناة من خلال الآتي:

التردد الخاص بالقناة هو: 12149.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: سي دي.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

كما أنه يمكنك متابعة قناة توم وجيري، وذلك من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي العرب سات، ويمكن التعرف على التردد من خلال النقاط الآتية:

التردد الخاص بالقناة هو: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: سي دي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة توم وجيري على الريسيفر

قم بالدخول إلى اعدادات الجهاز من خلال الضغط على زر menu الموجود في الريموت.

قم بالدخول إلى التركيب الهوائي واختيار اضافة تردد قناة جديدة.

يتم تعبئة رقم التردد الخاص بالقناة ويليها العمل على تحديد القمر الصناعي.

الآن اضغط على كلمة البحث وانتظر حتى ينتهي.

اضغط على كلمة “حفظ”.

يعد تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من الاشياء التي دائما ما يكون عليها بحث متزايد عبر “جوجل”، فكل الاباء والامهات يريدون تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بهم ليتمتع الاطفال الصغار بمتابعة ما يعرض عبر شاشتها على مدار اليوم، خاصة وهم في فترة اجازة.