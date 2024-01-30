اضبط حالاً تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah 2024 أمتع قنوات الأطفال والصغار عبر قمر النايل سات

تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah 2024 نقدمه إليكم من خلال موقعنا البديل، حيث تعد قناة طيور الجنة للأطفال واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث تحرص القناة على تقديم أناشيد وبرامج تعليمية هادفة تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ونظراً لأهمية هذه القناة للأطفال، سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة للأطفال على نايل سات هو:

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة للأطفال على عرب سات

تردد قناة طيور الجنة للأطفال على عرب سات هو:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال

لضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك. اضغط على زر البحث في الريموت الخاص بك اختر القمر الصناعي الذي تريد ضبط التردد عليه. أدخل التردد الخاص بالقناة. اضغط على زر بحث وستجد القناة. بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر قناة طيور الجنة للأطفال على قائمة القنوات الخاصة بك.

أهم البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة للأطفال

تقدم قناة طيور الجنة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

برنامج “طيور الجنة”

برنامج “بيبي”

برنامج “نونة”

برنامج “كن صديقي”

هذه البرامج تساهم في تعليم الأطفال القيم الإيجابية، وتنمية مهاراتهم اللغوية والفنية، وتعزيز حبهم للوطن والإسلام، وبذلك قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة.