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أعرف رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

reham hassanمنذ 11 ساعة
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة
تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي، فبدأ الجميع يترقب ظهور نتائجه والمحاولة للوصول إليها، وفي هذا المقال سنوضح طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام بكافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

بدأت وزارة التربية والتعليم بعمل أكثر من وسيلة للطلاب للحصول على النتيجة، ولا تعتمد كل الوسائل على المواقع الإلكترونية؛ فيمكن الاتصال هاتفيًا سواء على الخط الأرضي أو المحمول للوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية، وتتمثل هذه الطرق في التالي:

  • الاتصال عن طريق الخط الأرضي بالرقم التالي 09000160.
  • التواصل عن طريق الهاتف المحمول عن طريق 5960.
  • زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة “من هنا”، وكتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة ورابط النتيجة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بدأت المحافظة بالإعلان عن نسب النجاح الخاصة بكل فئة، وتتمثل في التالي:

التصنيفنسبة النجاح
العامة78.4%
المكفوفون100%
الصم وضعاف السمع96%
الإعدادية المهنية74%
الإعدادية الرياضية45%
المدارس الدولية89.6%

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

يبلغ عدد درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 140 درجة، حيث تم توزيعهم على خمس مواد على النحو التالي:

اسم المادةتوزيع الدرجات
اللغة العربية40 درجة
اللغة الأجنبية الأولى30 درجة
الرياضيات30 درجة
الدراسات الاجتماعية20 درجة
العلوم20 درجة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة وطريقة الاستعلام

يمكن لكل طالب الدخول على البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي للتعرف على النتيجة من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في التالي:

  • البحث عن البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.
  • اختر المرحلة التعليمية الإعدادية.
  • انقر على الصف الثالث الإعدادي.
  • اضغط على الفصل الدراسي الأول.
  • اكتب الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.
  • الضغط على اظهار النتيجة وستجدها أمامك.
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reham hassanمنذ 11 ساعة
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