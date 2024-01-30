أعرف رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي، فبدأ الجميع يترقب ظهور نتائجه والمحاولة للوصول إليها، وفي هذا المقال سنوضح طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام بكافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

بدأت وزارة التربية والتعليم بعمل أكثر من وسيلة للطلاب للحصول على النتيجة، ولا تعتمد كل الوسائل على المواقع الإلكترونية؛ فيمكن الاتصال هاتفيًا سواء على الخط الأرضي أو المحمول للوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية، وتتمثل هذه الطرق في التالي:

الاتصال عن طريق الخط الأرضي بالرقم التالي 09000160.

التواصل عن طريق الهاتف المحمول عن طريق 5960.

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة “من هنا”، وكتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القاهرة

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بدأت المحافظة بالإعلان عن نسب النجاح الخاصة بكل فئة، وتتمثل في التالي:

التصنيف نسبة النجاح العامة 78.4% المكفوفون 100% الصم وضعاف السمع 96% الإعدادية المهنية 74% الإعدادية الرياضية 45% المدارس الدولية 89.6%

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول

يبلغ عدد درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 140 درجة، حيث تم توزيعهم على خمس مواد على النحو التالي:

اسم المادة توزيع الدرجات اللغة العربية 40 درجة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة الرياضيات 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة العلوم 20 درجة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

يمكن لكل طالب الدخول على البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي للتعرف على النتيجة من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في التالي: