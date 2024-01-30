اقتصاد

بكام دلوقتي سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري؟

محمد مجديمنذ 10 ساعات
0

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم، في الآونة الأخيرة، شهدت السوق السوداء تغيرات ملحوظة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري. وبتاريخ اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، الساعة 07:42 م بتوقيت القاهرة (UTC+02:00)، يبلغ سعر بيع الدينار الكويتي في السوق السوداء حوالي 230.73 جنيه مصري، مع تحديث لحظي يظهر تغييرًا بنسبة 0.005%.

الدينار الكويتي هو عملة رسمية في دولة الكويت، ويُعتبر من بين أعلى العملات قيمة في العالم، حيث ينقسم إلى 1000 فلس. يُقبل على نطاق واسع في الكويت لإجراء مختلف المعاملات التجارية والخدمات والاستثمارات، أما الجنيه المصري، فيعد عملة رسمية لجمهورية مصر العربية، ويُعرف بالرمز EGP. ينقسم الجنيه إلى قروش أو بيستر، حيث يعادل 100 قرش أو بيستر جنيه واحد، وتُصدر وتنظم عملتها من قبل البنك المركزي المصري.

1 دينار كويتي كم جنيه مصري في السوق السوداء؟

وفيما يتعلق بالتحويلات البنكية، يعتبر بنك مصر هو الخيار الأمثل للشراء بسعر يبلغ 100.293، في حين يقدم المصرف العربي الدولي أفضل سعر للبيع بنسبة 100.263.

من خلال محول العملات للسوق السوداء، يظهر أن قيمة 1 دينار كويتي تعادل حوالي 233.06 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي بكام النهارده سوق سودا؟

دينار كويتى مقابل جنيه مصري فى السوق السوداء

دينار كويتىجنيه مصري
1 دينار كويتى233.06جنيه مصري
5 دينار كويتى1,165.30جنيه مصري
10 دينار كويتى2,330.60جنيه مصري
25 دينار كويتى5,826.50جنيه مصري
50 دينار كويتى11,653جنيه مصري
100 دينار كويتى23,306جنيه مصري
150 دينار كويتى34,959جنيه مصري
200 دينار كويتى46,612جنيه مصري
250 دينار كويتى58,265جنيه مصري
300 دينار كويتى69,918جنيه مصري
500 دينار كويتى116,530جنيه مصري
700 دينار كويتى163,142جنيه مصري
1000 دينار كويتى233,060جنيه مصري

سعر صرف دينار كويتى فى كل بنوك مصر

بنكشراءبيع
السوق السوداء السوق السوداء233.06230.73
بنك مصر بنك مصر100.293100.036
بنك القاهرة بنك القاهرة100.618100
بنك الإسكندرية بنك الإسكندرية100.61896.985
كريدى أجريكول كريدى أجريكول102.98595.511
بنك بلوم بنك بلوم100.53695.54
بنك الإستثمار العربي بنك الإستثمار العربي102.51796.031
المصرف العربى الدولى المصرف العربى الدولى100.618100.263
المصرف المتحد المصرف المتحد100.61893.485
بنك الشركة المصرفية (سايب) بنك الشركة المصرفية (سايب)100.62100.26

متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر الآن في السوق السوداء هو 231.9 جنيه مصري والسعر يتراوح بين 228.5 إلى 234.7

1 دينار كويتي يساوي 231.9 جنيه مصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الآن يساوي 100.4 جنيه مصري

سعر الجنيه الحقيقي هو أدق سعر للدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء على مدار اللحظة، خوارزمياتنا تعتمد على التحليل الفوري للبيانات بالذكاء الاصطناعي للمعاملات في السوق السوداء في اكتر من مكان ولحظياً والتحديث بيكون تلقائي عن طريق الخوارزمية. سعر السوق يتكون من نطاق او مدى لأنه لا يوجد سعر موحد للسوق والاختلاف يكون على حسب نوع المعاملة ومكانها ولكن مدى السعر الذي نقدمه هو ادق وأحدث سعر لحظي!
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
محمد مجديمنذ 10 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى