بكام دلوقتي سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري؟

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم، في الآونة الأخيرة، شهدت السوق السوداء تغيرات ملحوظة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري. وبتاريخ اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، الساعة 07:42 م بتوقيت القاهرة (UTC+02:00)، يبلغ سعر بيع الدينار الكويتي في السوق السوداء حوالي 230.73 جنيه مصري، مع تحديث لحظي يظهر تغييرًا بنسبة 0.005%.

الدينار الكويتي هو عملة رسمية في دولة الكويت، ويُعتبر من بين أعلى العملات قيمة في العالم، حيث ينقسم إلى 1000 فلس. يُقبل على نطاق واسع في الكويت لإجراء مختلف المعاملات التجارية والخدمات والاستثمارات، أما الجنيه المصري، فيعد عملة رسمية لجمهورية مصر العربية، ويُعرف بالرمز EGP. ينقسم الجنيه إلى قروش أو بيستر، حيث يعادل 100 قرش أو بيستر جنيه واحد، وتُصدر وتنظم عملتها من قبل البنك المركزي المصري.

1 دينار كويتي كم جنيه مصري في السوق السوداء؟