رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بوابة التعليم الأساسي “هنـــا” ظهرت لجميع الطلاب بالمحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بوابة التعليم الأساسي يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، بهدف الحصول على تقييم شامل لأدائهم في مختلف المواد.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بوابة التعليم الأساسي

من المتوقع أن تبدأ المديريات التعليمية في الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 في نهاية الأسبوع المقبل، وسيستمر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية حتى قبل عودة الدراسة في الفصل الثاني المقرر في 10 فبراير المقبل.

توزعت درجات الشهادة الإعدادية 2024 على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

يبلغ مجموع درجات المواد 140 درجة.

يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وليس من قبل الوزارة. توفر كل مديرية وسيلة للطلاب للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024، وعادةً ما يتم الإعلان عبر الصفحة الرسمية لكل مديرية وموقع وزارة التربية والتعليم.

لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة من قبل مديريتي التربية والتعليم. أكدت المديريتان أن سبب تأخير الإعلان يعود إلى استمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات التعليمية.

مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة تشيران إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي فور انتهاء هذه العمليات، حيث يتم العمل على جمع نتائج الفصل الدراسي وتجميعها بشكل دقيق.

وسيتم إعلان النتائج بمجرد استكمال جميع الإجراءات والتأكد من دقة البيانات. نرجو من الطلاب وأولياء الأمور متابعة الصفحة الرسمية للمديريات التعليمية وموقع وزارة التربية والتعليم لتلقي أحدث التحديثات بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة.