“بجودة عالية” استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية للأطفال علي النايل سات

يعتبر تردد قناة كرتون نتورك قناة زادت شعبيتها بين الأطفال والكبار في السنوات الأخيرة فهي تعتبر من القنوات الحديثة التي يعشقها الأطفال والكبار أيضاً، لها عدد كبير من المتابعين لها في العالم العربي أجمع وتتمتع ببرامج رائعة للغاية يستمتع بها الجميع وينتظرها لذا فهي ذات نسبة مشاهدة مرتفعة جداً.

قناة نتورك للأطفال 2024

إن قناة نتورك Network من القنوات المحببة للأطفال فهم يقضون أمامها معظم اليوم مستمتعين لما تعرضه القناة من برامج مميزة و كرتون و مسلسلات للأطفال وأغاني وأناشيد وما إلى ذلك من الأشياء التي يحبها الأطفال ويستمتعون بمتابعتها لذا قررنا اليوم أن نوضح لكم ترددها بشكل مبسط وسهل حتى تتمكنوا من تحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بكم الرسيفر.

تردد قناة نتورك للأطفال 2024

تستطيع الاستمتاع بقناة نتورك وأنها تحت يدك في تلفزيونك الخاص في منزلك وهنا سوف تجد البيانات المطلوبة لتحميل قناتك المفضلة.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: جودة عالية جداً HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد ثاني لقناة نتورك للأطفال 2024

سوف نوفر لك تردد ثاني لقناة نتورك الخاصة بالأطفال حتى تستطيع تحميلها على جهاز استقبالك الخاص بك إن لم ينجح معك التردد السابق.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية جداً HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

كيفية تحميل قناة نتورك على جهازك الخاص