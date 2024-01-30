دفعة فبراير 2024 “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق” عموم المحافظات

فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق باب التحقق من الاسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 حيث من المقرر أن تستفيد أكثر من 200 ألف شخص من هذه المبادرة الرعوية الهامة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود في العراق يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود حكومة العراق لتعزيز الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المستهدفة يتيح برنامج الرعاية الاجتماعية فرصة حقيقية لتحسين جودة حياة الأفراد والأسر وذلك من خلال توفير دعم مستمر يلبي احتياجاتهم المالية يعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين مما يسهم في خفض العبء المالي وتوفير الدعم الضروري برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر مبادرة فاعلة تسعى إلى تقديم الدعم للفئات الضعيفة والمحدودة الموارد

شروط قبول من ضمن الرعاية الاجتماعية