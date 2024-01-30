نتائج الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2024 ترم اول .. ظهرت بالاسماء مبروك للجميع

نتائج الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2024 ترم اول تم الإعلان رسميًا عن نتائج الصف الأول الإعدادي لعام 2024 في محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي، انتهت المديرية التعليمية في المحافظة من إجراء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم رصد الدرجات وإجراء عمليات المراجعة لضمان الدقة، وتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة.

نتائج الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2024 ترم اول

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة وسائل للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي لعام 2024، ومن بين هذه الوسائل:

إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول إلى الرقم 5757، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة.

الاتصال على رقم 09000100 من أي هاتف أرضي وإدخال جميع البيانات الضرورية.

يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 عبر زيارة المدرسة التي يتم التسجيل فيها الطالب أو الإدارة التعليمية التابعة لها يوم السبت المقبل. يُشير إلى أن كل مدرسة ستكون مسؤولة عن نشر النتيجة برقم الجلوس والاسم.

يمكن أيضًا للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة. يتم ذلك عبر الخطوات التالية: