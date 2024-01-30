“ظهرت بالدرجات” نتائج الصف الاول الثانوي 2024 باسم الطالب وبدون رقم جلوس .. الترم الأول

نتائج الصف الاول الثانوي 2024 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، أكدت المديريات التعليمية إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2024 في المدارس، وتشدد المديريات على أن كل مديرية ستنسق موعد ظهور نتائج الصف الأول الثانوي 2024، وكذلك نتائج الصف الثاني الثانوي، للإعلان الفوري بعد اكتمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتجميع نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية.

نتائج الصف الاول الثانوي 2024

فيما يتعلق بتوزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، قامت المديريات والإدارات التعليمية بتحديد مجموع الصف الأول الثانوي العام بنسبة 280 درجة، وكذلك الصف الثاني الثانوي، حيث يتم توزيع هذه الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي. يتم توزيع درجات الامتحانات كما يلي: