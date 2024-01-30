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“ظهرت بالدرجات” نتائج الصف الاول الثانوي 2024 باسم الطالب وبدون رقم جلوس .. الترم الأول
نتائج الصف الاول الثانوي 2024 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، أكدت المديريات التعليمية إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2024 في المدارس، وتشدد المديريات على أن كل مديرية ستنسق موعد ظهور نتائج الصف الأول الثانوي 2024، وكذلك نتائج الصف الثاني الثانوي، للإعلان الفوري بعد اكتمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتجميع نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية.
نتائج الصف الاول الثانوي 2024
فيما يتعلق بتوزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، قامت المديريات والإدارات التعليمية بتحديد مجموع الصف الأول الثانوي العام بنسبة 280 درجة، وكذلك الصف الثاني الثانوي، حيث يتم توزيع هذه الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي. يتم توزيع درجات الامتحانات كما يلي:
- مادة اللغة العربية (50 درجة): توجد 34 درجة للأسئلة الإلكترونية على التابلت و6 درجات للأسئلة الورقية، و5 درجات لاختبار الشهر، إضافة إلى درجتين ونصف للالتزام و2.5 درجة للسلوك.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى (40 درجة): تشمل 27 سؤالًا إلكترونيًا و5 درجات للأسئلة الورقية، و4 درجات لاختبار الشهر، ودرجتين للالتزام والحضور، و2 درجة للسلوك.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية (30 درجة): يتم تخصيص 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و4 درجات للأسئلة الورقية، و3 درجات لاختبار الشهر، و1.5 درجة للالتزام والحضور، و1.5 درجة للسلوك.
- مادة الرياضيات (40 درجة): يتم توزيع 27 درجة للأسئلة الإلكترونية و5 درجات للأسئلة الورقية، و4 درجات لاختبار الشهر، و2 درجة للالتزام، و2 درجة للسلوك.
- مادة الكيمياء (20 درجة): تتضمن 14 درجة لأسئلة الامتحان الإلكتروني و2 أسئلة ورقية، و2 درجات لاختبار الشهر، بالإضافة إلى درجة للالتزام ودرجة للسلوك.
- مادة الفيزياء (20 درجة): تشمل 14 سؤالًا إلكترونيًا و2 أسئلة ورقية، و2 درجة لاختبار الشهر، ودرجتان للالتزام والسلوك.
- مادة الأحياء (20 درجة): تحتوي على 14 درجة للاختبار الإلكتروني و2 أسئلة ورقية، و2 درجة لاختبار الشهر، بالإضافة إلى درجتين للسلوك والحضور.
- مادة التاريخ (20 درجة): تشمل 14 درجة لأسئلة الامتحان الإلكتروني و2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- مادة الجغرافيا (20 درجة): تحتوي على 14 درجة للاختبار الإلكتروني و2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- مادة الفلسفة (20 درجة): تشمل 14 درجة للاختبار الإلكتروني و2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور والالتزام.