تابع الان.. مسلسل صلاح الدين الحلقه 10 من قصة عشق شاشة كاملة HD

يعد مسلسل صلاح الدين الحلقه 10 من أقوى المسلسلات التركية التي تم إنتاجها في الآونة الأخيرة، حيث حاز هذا العمل التاريخي على اعجاب الكثير من المسلمين داخل الوطن العربي، وذلك بسبب قصته الرائعة التي تدور حول فاتح القدس القائد صلاح الدين الأيوبي الذي في عهده استطاع أن يحرر القدس من أيدي الصليبيين، والجدير بالذكر فإن أحداث هذه الحلقة تعد من أقوى حلقات الموسم لأنها تتمحور حول قيام القائد المسلم باتخاذ قرار الهجوم على العدو وتحرير المسجد الأقصى.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الحلقه 10

يعرض مسلسل صلاح الدين الحلقه 10 على قناة TRT التركية بمعدل حلقة واحدة أسبوعية في كل يوم اثنين، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتركيا، وعند الساعة 7 مساءً حسب توقيت القاهرة.

كما أعلنت إدارة هيئة قناة الفجر الجزائرية عن شرائها حقوق بث المسلسل التاريخي فاتح القدس، حيث يعرض في يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، وعند الساعة 11 مساءً حسب توقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل فاتح القدس

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن ترددات القنوات التي تبث المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي، حيث يمكنكم متابعة أحداث الحلقة 10 من خلال إحدى الترددات الآتية:

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي. تردد قناة TRT التركية على النايل سات التردد: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أحداث مسلسل صلاح الدين الحلقه 10

تبدأ الحلقة العاشرة من المسلسل بقيام صلاح الدين الأيوبي بجمع مستشاريه وكبار الجنرالات من أجل الاتفاق على خطة هجوم محكمة على العدو، حيث ينتهي الاجتماع بالاتفاق على الهجوم من الجهة الجنوبية بسبب وجود حصن الرملة الذي يعتبر من أقوى الحصون في تلك الآونة.

وحين الهجوم يتفاجأ الصليبيون بجيش صلاح الدين القوي وينتابهم الخوف ولا يدركون ماذا يفعلون.