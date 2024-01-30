ظهرت عبر بوابة التعليم الاساسي “نتائج طلاب الشهادة الإبتدائية 2024” بالاسم ورقم الجلوس

يسأل العديد من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرابط الذي يمكنه من خلال الاستعلام عن نتائج طلاب شهادة الابتدائية للعام الدراسي 2023 و 2024 الترم الاول حيث ان اولياء الامور يهتمون بشدة بالطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية لأنها تعتبر من مراحل تأسيس الطفل للمرحلة الإعدادية والثانوية ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية التي يمكنكم من خلاله استخراج نتائج الطلاب الشهادة الابتدائية والاطلاع ايضا على الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج تابعوا معي.

نتائج طلاب الشهادة الإبتدائية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية باعتماد رابط يمكن من خلاله الجميع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية لجميع المحافظات المصرية حيث أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات لطلاب المرحلة الابتدائية وبعد تجميع الدرجات مباشرة سوف يتم عرضها على الموقع معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يجعل أولياء الأمور يحصلون على نتائج الطلاب للشهادة الابتدائية للترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2023 2024 فقط عن طريق إدخال رقم الجلوس واسم الطالب سوف تظهر النتيجة فور الانتهاء من التصحيح يمكنكم الاطلاع على النتيجة من خلال النقاط التالية: