اسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024 الجديدة + هل فيه زيادة في التموين قبل رمضان

حددت وزارة التموين اسعار السلع التموينية شهر فبراير لاصحاب البطاقات التموينية بعد إتاحتها في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة استقرار الأسعار على الرغم من ارتفاعها في الأسواق والمحلات التجارية، وتابعت أن قيمة الدعم بالنسبة للفرد كما هي بقيمة 50 جنيها ونفت ما انتشر حول ارتفاع قيمة الدعم، وتسعى وزارة التموين إلى توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية، ونقدم اليكم خلال سطور المقال نصيب الفرد من الدعم التمويني.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

أكدت وزارة التموين ثبات قيمة نصيب دعم التموين بالنسبة للفرد بقيمة 50 جنيها دون زيادة مع صرف 150 رغيف على مدار الشهر، وصرح الدكتور على المصيلحي وزير التموين أن نصيب الفرد من السلع الأساسية كما يلي:

صرف كيلو من السكر الفرد وبحد أقصى 6 كيلو على البطاقة الواحدة.

صرف زجاجة زيت خليط 800 مللي للفرد والحد الاقصى هو اربع زجاجات على البطاقة.

وأضاف أحد أعضاء شركة النيل التابعة لوزارة التموين محمد ابو مندور ان زيادة اسعار السلع الاساسية الموجودة على البطاقة لم تتغير منذ عام 2019 ومازال الدعم موجودا على أكثر من 50% من السلع التموينية، وأضاف أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير هذه السلع حيث توجد 32 سلعة توزع على البطاقة وتضخ الوزارة يوميا 4 آلاف طن من السكر و 3 آلاف طن من الزيت، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف التموين بداية من يوم الخميس القادم 1 فبراير 2024.

اسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024

حددت وزارة التموين اسعار السلع التموينية شهر فبراير والتي لم تتغير وعددها 32 سلعة في جميع منافذ التموين واليكم قائمة بأسعار السلع الاساسية كما يلي: