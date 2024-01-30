اعرف رواتب المصريين في الكويت وأبرز الوظائف

رواتب المصريين المغتربين في الكويت،،، دليل شامل على الأجور والتخصصات، نتعرف عليه في هذه المقالة على موقع البديل.

رواتب المصريين في الكويت

قام قانون العمل الكويتي بتحديد الحد الأدنى للأجور للوافدين والمواطنين، مع تحديد الحدود القصوى والدنيا للأجور. يجب الالتزام بهذا القانون لتفادي المسائل القانونية، وسنتحدث في هذا المقال عن رواتب المغتربين في الكويت بالإضافة إلى تفاصيل أجور المعلمين والمهندسين وفئات العمل المختلفة.

رواتب المعلمين في الكويت: التخصصات والأرقام

1. رواتب المعلم الثانوي

تصل إلى 1250 دينار كويتي.

2. رواتب المعلم الابتدائي

تصل إلى 920 دينار كويتي.

3. رواتب معلمات الحضانة

تبلغ 900 دينار كويتي.

4. رواتب معلمي الإنجليزي

تصل إلى 1050 دينار كويتي.

5. رواتب المعيدين في الجامعات

تقريباً 1650 دينار كويتي.

رواتب المهندسين في الكويت: التخصصات والأرقام

متوسط راتب المهندس في الكويت حوالي 1130 دينار كويتي، ويختلف حسب التخصص. إليك أعلى الرواتب لبعض التخصصات في عام 2022:

1. المهندسين المعماريين

1220 دينار كويتي.

2. المهندس المدني

1120 دينار كويتي.

3. المهندس الكهربائي

1310 دينار كويتي.

4. المهندس الميكانيكي

1260 دينار كويتي.

رواتب المصريين في الكويت: أوضاع وتخصصات

تختلف رواتب المصريين بالكويت بحسب نوع الوظيفة. يعمل الكثير منهم في مختلف التخصصات، وتراوح عددهم حوالي 80 ألف عامل مصري في العديد من المجالات.

رواتب العامل المصري في الكويت

المدرس المصري: حوالي 650 دينار كويتي.

العامل الخدمي: بين 180 و500 دينار كويتي شهرياً.

المحاسب المصري: تتراوح مرتباتهم بين 250 و600 دينار كويتي شهرياً.

الهندسة: بين 300 و650 دينار كويتي شهرياً.

أسئلة شائعة حول رواتب المغتربين في الكويت

1. كم راتب المعلم في الكويت؟

متوسط راتب المعلم يصل إلى 1000 دينار كويتي، حيث يتراوح بين 900 و1650 دينار كويتي.

2. كم رواتب المصريين بالكويت في عام 2022؟

تتناسب رواتب المصريين بالكويت بشكل كبير مع حياتهم، حيث تتراوح بين 100 و650 دينار كويتي، باختلاف التخصصات.

3. كم راتب المهندس في الكويت؟

متوسط راتب المهندس يبلغ حوالي 1130 دينار كويتي، وتختلف الرواتب بحسب التخصصات.