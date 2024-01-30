للمشروعات الصغيرة “100 ألف جنية وقتي” خطوات طلب مساعدة مالية من نجيب ساويرس 2024

يبحث الكثير من الشباب في الأيام الأخيرة الماضية عن خطوات طلب مساعدة مالية من نجيب ساويرس حيث يعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الكثير من المساعدات المالية والمنح للكثير من الشباب المصريين وذلك ضمن عمل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، حيث تهدف مؤسسة ساويرس إلى تقديم المساعدات العينية والمالية للفقراء والتي تحسن من مستويات المعيشة لجميع المواطنين في ظل الأحوال المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية .

خطوات طلب مساعدة مالية من نجيب ساويرس

نكشف اليوم عن خطوات طلب مساعدة مالية من نجيب ساويرس وذلك عبر موقع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعي ، حيث يتم تقديم الكثير من المساعدات المالية وتمويل المشاريع أو التمكين الاقتصادي أو تقديم منح دراسية للطلاب حيث تهدف المنح الدراسية بمؤسسة ساويرس إلى إلى دعم البرامج التعليمي الرائدة وتمكن الشباب للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وإليكم خطوات الحصول على منحة مالية من مؤسسة ساويرس.

أولًا قم بالدخول عبر موقع مؤسسة ساويرس من هنا.

ثم اضغط على القطاع الذي تريد الحصول على مساعدة مالية به.

ثم قم بالضغط على “تسجيل”.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة عالية.

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

ما هي مشروعات نجيب ساويرس لمساعدة الشباب؟

أعلن رجل الاعمال نجيب ساويرس عن الكثير من المشاريع المميزة لمساعدة الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية حيث يتم تقديم دعم مادي اقتصادي واجتماعي ووصلت قيمة المساعدات والاستثمارات إلى 1.3 مليار جنيهًا مصريًا.