موعد مباراة سوريا ضد إيران في دور ال 16 والقنوات الناقلة

يستعد المنتخبان الإيراني والسوري لخوض مواجهة نارية غدًا، في دور الـ16 من بطولة أمم آسيا 2023 ويسعى المنتخب الإيراني، إلى مواصلة مشواره نحو اللقب ا، فيما يأمل المنتخب السوري في تحقيق مفاجأة جديدة ويسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز وحجز مقعد في دور الثمانية من البطولة وتعد المباراة من أقوى المباريات التي ستقام في دور الـ16، حيث يلتقي المنتخبان في مواجهة من العيار الثقيل.

موعد مباراة سوريا ضد إيران

ستكون الأنظار مسلطة على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة عاصمة قطر حيث ستقام مباراة مصيرية في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 بين سوريا وإيران. يتطلع عشاق كرة القدم العربية بشغف إلى موعد مباراة سوريا وإيران في ثمن نهائي كأس آسيا 2023، والتي ستقام يوم الأربعاء 31 يناير الجاري في ختام منافسات الدور ثمن النهائي. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024

ستكون كأس آسيا 2024 حدثًا رياضيًا كبيرًا سيحظى باهتمام كبير من المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير، حيث ستنقل هذه المباريات على مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية، بما في ذلك SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات، وبي إن سبورت في بقية الدول العربية.

التشكيل المتوقع لسوريا ضد إيران