مش مصدقين نفسهم من الفرحة.. زيادة المعاشات 2024 لجميع المواطنين وفقا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية.. هتعوموا في الفلوس

هناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن قيمة زيادة المعاشات 2024 وقامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف المعاشات لشهر فبراير سيتم يوم الخميس الأول من شهر فبراير، وتستمر عملية صرف المعاشات لمدة ستة أيام متواصلة، أما بالنسبة للزيادة فلا توجد غير الزيادة التي يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام، وسنقوم الآن بتوضيح قيمة الزيادة الخاصة بالمعاشات.

قيمة زيادة المعاشات 2024

لم يتم إلى الآن إصدار أي قرارات رسمية بخصوص الموعد الخاص بزيادة المعاشات لعام 2024، والكثير من المواطنين الآن يترقبون نزول هذا القرار من المنظومة الرسمية، ويطالب الجميع بهذه الزيادة بسبب غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة ولكن حتى الآن لا توجد غير زيادة شهر يوليو، وسنقوم الآن بتوضيح قيمة هذه الزيادة، والتي تصل نسبتها إلى 15% تقريبا، وتكون هذه الزيادة على النحو التالي:

الموظف الذي يحصل على راتب قدره 1300 جنيه مصري سيصبح راتبه 1495 جنيه مصري.

أما الذي يحصل على راتب قدره 1500 جنيه مصري سوف يحصل بعد الزيادة على راتب قدره 1725 جنيه مصري.

والذي كان يتقاضى راتب قدره 2000 جنيه مصري سيصبح راتبه بعد الزيادة 2300 جنيه مصري.

وأخيرا الموظف الذي كان يحصل على راتب قدره 2600 جنيه مصري سوف يحصل على راتب قدره 2990 جنيه مصري.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير عدة طرق للمواطن يختار منها الطريقة المناسبة للحصول على المعاش والطرق كالتالي: