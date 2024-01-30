بعد الزيادة| غرامة تأخير تجديد ملكية السيارة في دبي والشروط وخطوات التجديد والتكلفة

تجديد ملكية السيارة في دبي، حيث تحتاج مركبات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فحص دوري لضمان سلامة السائقين والمواطنين، حيث تشدد الحكومة الإماراتية على أهمية تجديد ملكية المركبات، ويقدم هذا المقال دليلاً شاملاً لإرشادك خطوة بخطوة في عملية التجديد.

خطوات تجديد ملكية السيارة في دبي

لتوفير الوقت والجهد، قدمت دولة الإمارات خدمة إلكترونية تتيح دفع الغرامة والمخالفات وتجديد ملكية السيارات بكل سهولة. إليك خطوات بسيطة لتجديد ملكية سيارتك:

التحقق من المخالفات والرسوم: استخدم الخدمة الإلكترونية للتحقق من المخالفات المتراكمة والرسوم المستحقة. دفع الرسوم والغرامات: قم بدفع الرسوم والغرامات عبر النظام الإلكتروني بسهولة. حجز المواعيد للفحص الروتيني: احجز موعدًا لفحص المركبة الروتيني للتأكد من سلامتها. تجديد الرخصة: بعد تسديد الرسوم واجتياز الفحص، يمكنك تجديد رخصة السيارة بكل يسر.

غرامات التأخير: كل يوم يحسب

إذا تأخرت في تجديد ملكية سيارتك في دبي، فعليك تحمل عبء الغرامات،،،،،،، حيث تفرض الحكومة غرامة 10 دراهم إماراتية عن كل شهر تأخير، بالإضافة إلى رسوم فحص النظر. لذا، كن حذرًا وتجدد رخصتك في الموعد المحدد.

شروط تجديد ملكية السيارة

لتسهيل عملية التجديد، يجب عليك الالتزام ببعض الشروط:

رخصة السيارة سارية المفعول: تأكد من أن رخصة السيارة سارية المفعول ومعك أثناء التجديد.

تأكد من أن رخصة السيارة سارية المفعول ومعك أثناء التجديد. الفحص الطبي: قدم شهادة الفحص الطبي الصالحة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

قدم شهادة الفحص الطبي الصالحة لمدة تصل إلى ستة أشهر. تسديد الرسوم والمخالفات: قم بتسديد جميع الرسوم والمخالفات المستحقة.

قم بتسديد جميع الرسوم والمخالفات المستحقة. تجديد رخصة القيادة في الوقت المناسب: تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها.

تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها. الالتزام بالشروط للسائقين دون 21 عامًا: السائقون دون 21 عامًا يجب عليهم تجديد رخصة السيارة قبل شهر من انتهاء صلاحيتها.

تكلفة التجديد: فهم الرسوم

تتفاوت رسوم تجديد رخص القيادة حسب نوع السيارة. إليك بعض الأمثلة:

دراجة نارية: 200 درهم إماراتي.

200 درهم إماراتي. مقطورة: 120 درهم إماراتي.

120 درهم إماراتي. سيارة خفيفة: 350 درهم إماراتي.

350 درهم إماراتي. حافلة (26 راكب): 600 درهم إماراتي.

طريقة تجديد ملكية السيارة أون لاين في دبي

تعتبر هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات العربية المتحدة من الوكالات الحكومية المبدعة التي تقدم خدماتها بكفاءة عالية، ومن بين هذه الخدمات تأتي إمكانية تجديد رخصة القيادة بسهولة من خلال الخدمة الإلكترونية، فيما يلي خطوات بسيطة لتحديث ملكية سيارتك عبر الإنترنت:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات: ادخل على الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في الإمارات. اختيار خدمات السائقين ومالكي المركبات: انقر على الخدمات واختر خدمات سائقي ومالكي المركبات. اختيار تجديد ملكية السيارة: اختر تجديد ملكية سيارة من بين الخدمات المتاحة. ملء البيانات ورفع المستندات: قم بإرفاق المستندات المطلوبة وملء جميع البيانات المتعلقة بسيارتك. اختيار طريقة الاستلام: حدد كيفية استلام رخصتك المحدثة. الدفع الإلكتروني: ادفع الرسوم بواسطة بطاقتك الائتمانية المتاحة. تلقي الرخصة المحدثة: بعد استكمال العملية، استعد لتلقي رخصتك المحدثة على العنوان المحدد.

الأسئلة الشائعة حول تجديد ملكية السيارة في دبي

هل يوجد شهر سماح بعد انتهاء صلاحية رخصة السيارة؟

تمنع هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات فترة الشهر السماح بعد انتهاء صلاحية رخص القيادة. لذا، يجب على المواطنين تجديد رخصهم في الموعد المحدد لتجنب فرض الغرامات.

ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد ملكية السيارة في دبي؟

يجب على السائق تقديم:

شهادة فحص سلامة المركبة.

شهادة تأمين المركبة.

صورة شخصية حديثة.

وثيقة فحص النظر.

صورة من رخصة القيادة القديمة.

نسخة من الهوية الوطنية الإماراتية.

متى يتم تجديد رخصة السيارة في دبي؟

أعلنت هيئة المواصلات عن تجديد رخص السيارة لمدة خمس سنوات للمقيمين، مع فرض غرامة قدرها 10 دراهم إماراتية لكل شهر من التأخير.