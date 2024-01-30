فيديو مباراة السعودية وكوريا الجنوبية كاس اسيا عبر القنوات المجانية المفتوحة | اهداف لعبة السعودية وكوريا

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 30 يناير ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر وسوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في إطار ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا التي تقام في قطر منذ يوم اثني عشر من شهر يناير الحالي وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل من العام الحالي، تابعوا التفاصيل فى المقال التالي.

تاريخ مواجهات بين مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

يلعب المنتخب السعودي مواجهته المقبلة أمام نظيره الكوري الجنوبي، على ملعب المدينة التعليمية، الثلاثاء 30 يناير، وفي نفس اليوم، يواجه المنتخب التايلاندي منافسه منتخب أوزبكستان.

وفي باقي مواجهات ثمن نهائي كأس آسيا 2024، يلعب المنتخب الأسترالي مع نظيره الإندونيسي، ويلتقي العراق مع الأردن، ويواجه منتخب الإمارات طاجيكستان، ويلعب المنتخب القطري مع شقيقه الفلسطيني، ويواجه منتخب اليابان منافسه البحريني، فيما يلتقي المنتخب الإيراني مع نظيره السوري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق البث الحصري لإذاعة مباريات كأس آسيا المقامة حاليًا في دولة قطر، وسيتم عرض المباراة على ثلاث قنوات منها واحدة تذيع اللقاء باللغة الانجليزية، وبالنسبة إلى القنوات الناقلة للمباراة في المملكة العربية السعودية منها ما يلي:

قناة ssc sports.

SSC 1 HD.

Al-Rabia Iraq.

beIN ASIAN CUP 1.

beIN ASIAN CUP 2.

beIN ASIAN CUP 3.

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD.

تشكيل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

ينتظر أن يخوض المنتخب السعودى مواجهة كوريا الجنوبية بتشكيل مكون من كل مما يلى: