استعلم حالاً عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة القاهرة برقم الجلوس

الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول، حيث أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات عن اقتراب إعلان النتيجة أمام الطلاب واعتمادها رسمياً من قبل المحافظين، حيث مازالت حالياً تقوم الكنترولات بأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً عن أخر المستجدات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الاستعلام عنها من محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محل اهتمام الكثير من الطلاب في محافظة القاهرة والتي تعتبر من أكبر المحافظات والتي يوجد فيها عدد كبير من طلاب ثالثة إعدادي، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتماد نتيجة الترم الأول من الشهادة الاعدادية من قبل المحافظ اللواء خالد عبد العال، وجاءت نسبة النجاح 78.4%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 بالقاهرة

من الآن بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا ورفعها عبر بوابة التعليم الاساسي، ويتم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية:

الدخول المباشر على بوابة التعليم الأساسي.

أو التوجه إلى موقع نتيجة نت.

اختيار المرحلة التعليمية المرغوب الاستعلام عنها.

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023/2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث والانتظار حتى تظهر النتيجة أمامكم بكامل تفاصيلها.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أكدت أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 190.27 ألف طالب وطالبة، حضر منهم 168.266 ألف طالب وطالبة، ونجح منهم 145.947 ألف طالب وطالبة