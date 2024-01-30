المكرمة الملكية 100 دينار 2024| برابط مباشر التسجيل في المكرمة الملكية الأردن + الشروط المطلوبة |سجل الآن

التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 في الأردن والشروط اللازمة للحصول على منحة رمضان 1445… أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن فتح باب التسجيل للمكرمة الملكية بمبلغ 100 دينار أردني للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، تماشيًا مع المبادرة الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 2019، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأردنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية في البلاد.

المكرمة الملكية الأردن 2024 تبلغ إجمالي قيمتها ب 11 مليون دولار، ويتم صرف 100 دينار أردني لكل مستحق، وللحصول على منحة ال100 دينار في الأردن لابد من توافر عدد من الشروط وهي ما سوف نوضحها لكم عبر السطور التالية.

المكرمة الملكية 100 دينار 2024

في إطار المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تُسهم في مد يد العون للأسر الأردنية، صرحت الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية عن تفاصيل شروط استحقاق المكرمة الملكية، والتي تبلغ قيمتها 100 دينار أردني، وتأتي هذه المبادرة مواصلة لنهج جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي أطلق هذا البرنامج لأول مرة في عام 2019، بهدف دعم الأسر الأكثر حاجة في المملكة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.

السكان المستهدفون: الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

قيمة المكرمة: 100 دينار أردني لكل أسرة مستحقة.

شروط الاستحقاق لصرف الـ 100 دينار

حددت الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من المعايير الواجب توافرها للراغبين في الحصول على المكرمة الملكية. وتتضمن الشروط الأساسية ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

ينبغي أن يكون المتقدم مسجلاً في أحد برامج الدعم الاجتماعي.

يجب أن لا يكون المتقدم في حصل على دعم مالي مسبقاً من أي هيئة حكومية أو منظمة دولية.

على المتقدم أن يكون قد وقع عليه ضرر من جراء انتشار جائحة كورونا.

يجب أن صرف المنحة الملكية في شراء الحاجيات الرئيسية فقط، مع الالتزام بتقديم تقرير مالي يتعلق بالنفقات خلال الثلاثة أشهر الماضية.

التسجيل في المكرمة الملكية الأردن 100 دينار

للحصول على منحة ال100 دينار المكرمة الملكية الأردن لابد من القيام بعدد من الخطوات وهي كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية:

تبدأ عملية التسجيل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية “صندوق المعونة الوطنية” من هــــنا



اختيار المكرمة الملكية 100 دينار:

على الصفحة الرئيسية للموقع، يقوم الفرد بالبحث عن خيار المكرمة الملكية 100 دينار وينقر عليه.



ملء البيانات المطلوبة:

يتعين على الراغبين في التسجيل تعبئة النموذج المقدم بكافة البيانات الشخصية الضرورية والمطلوبة.



التحقق من الشروط والمعايير:

يجب التأكد من توفر الشروط والمعايير المطلوبة للاستفادة من المكرمة الملكية والتحقق منها بعناية.



إرفاق الوثائق اللازمة:

سيحتاج الأفراد إلى إرفاق أية مستندات أو وثائق مطلوبة ضمن النموذج الإلكتروني.



تقديم الطلب:

بعد استكمال كافة الخطوات والتحقق من صحة المعلومات، يجب تقديم النموذج الإلكتروني لإتمام عملية التسجيل.



انتظار التأكيد وإشعار الاستحقاق: