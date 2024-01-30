الرواتب هتزيد 500 جنيه بسبب قرب دخول شهر الخير علينا.. زيادة مرتبات الموظفين في يوليو بخلاف العلاوة الدورية

زيادة مرتبات الموظفين، كشفت مصادر حكومية موثوقة عن استعداد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنسيق شامل مع الجهات المتخصصة، من بينها وزارتا المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم، لإنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بتحديد عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، هذا يأتي استعداداً للكشف عن زيادة جديدة في الحد الأدنى لرواتب الموظفين، اعتباراً من يوليو 2024، وذلك بغض النظر عن العلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

زيادة مرتبات الموظفين بتوجيهات الرئيس

يكشف موقع البديل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية هدفها تحسين الأجور للموظفين واتخاذ إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية تأتي بشكل واضح وصريح، هذا دفع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، تأكيداً على ذلك، فإن الزيادة المقررة ستبلغ على الأقل 500 جنيه، وستُضاف إلى الحد الأدنى للأجور، بدءًا من يوليو 2024، وسيتم إدراجها في ميزانية العام المالي الجديد للفترة 2024-2025.

زيادة الحد الأدن للأجور

بناءً على ذلك، أفادت المصادر أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة تمثل الزيادة الثامنة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، إن هذه الخطوة هي سابقة نادرة وغير مسبوقة في تاريخ الجهاز الإداري للدولة منذ صدور قانون الأجور رقم 47 لسنة 1978، يُتوقع أن تتراوح الزيادة بين 4500 جنيه للدرجة السادسة و11500 جنيه للدرجة الممتازة.

الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية

وأفادت المصادر بأن الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، بعد الزيادة الثامنة في يوليو 2024، سيتشكل على النحو التالي.

الدرجة الممتازة: 11500 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 6500 جنيه.

الدرجة الثالثة “التخصصية”: 6000 جنيه.

الدرجة الرابعة: 5500 جنيه.

الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة: 5000 جنيه.

الدرجة السادسة للخدمات المعاونة: 4500 جنيه.

زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023

من المهم أن نلاحظ أن هذه الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور تمثل الزيادة الثامنة خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمت الزيادات السبع السابقة على النحو التالي.

زيادة بقيمة 200 جنيه في عام 2017، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه. زيادة بقيمة 600 جنيه في عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه بدلاً من 1400 جنيه. زيادة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه بدلاً من 2000 جنيه. زيادة بقيمة 300 جنيه في أبريل 2022، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه. زيادة بقيمة 300 جنيه في أكتوبر 2022، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه. زيادة بقيمة 500 جنيه في مارس 2023، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه. زيادة بقيمة 500 جنيه في سبتمبر 2023، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

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