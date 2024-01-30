بسكويت الزبدة الهش.. خطوة بخطوة لصنع بسكويت لذيذ ومقرمش
يتساءل الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش بأسهل المكونات، البسكويت من أكثر الحلويات المفضلة إلينا، نظراً لطعمه الرائع والشهي، إضافة إلى ذلك لا تتطلب وقت كبيرة لتحضيره، ففي غضون نصف الساعة، يمكنكِ إعداده في المنزل، يعتبر المكون الرئيسي له هي الزبدة، تجعل العجينة هشة وطرية من الداخل وكثيفة أكثر، يمكن أن يقدم في المناسبات السعيدة أو التجمعات العائلية، المميز به أنك سوف تحصلين على كمية وفيرة منه تفيدك في وجبة الإفطار أو العشاء بجانبه كوب من الحليب أو القهوة، اليوم سنقدم لكِ أسهل طريقة له بأقل تكلفة.
طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش بأسهل المكونات
البسكويت بالزبدة من أنواع الحلويات التي يمكنك إعدادها بسهولة في المنزل، مكوناتها بسيطة للغاية، لكن يعتمد بشكل أساسي على زبدة، لا يمكن أن تستبدل بالسمن حتى يعطي لنا القوام الذي نرغب به، لا يتطلب وقت كبير لتحضيره، لذلك تفضل العديد من السيدات إعداده في المنزل، للتعرف على كيفية تقديمه، تابعي فيما يلي:
المكونات
- 200 جرام زبدة غير مالحة.
- ¼ كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- 75 جرام من السكر.
- بياض بيضة.
- كيسين من الفانيليا.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق، نضع بها الزبدة، السكر البودرة، نخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق بشكل متواصل حتى نحصل على خليط كريمي وناعم.
- نضيف بياض البيض، الفانيليا، نخلطهم مع المكونات جيدا.
- ننخل الدقيق حتى نتخلص من التكتلات، ثم نضيفه إلى خليط زبدة.
- نقلب كافة المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.
- نضع العجين في كيس حلواني بفتحه على هيئة نجمة.
- نحضر صينية مدهونة بالزبدة، أو بها ورق زبدة.
- نضيف إليه العجين، لكن يجب أن نحرك كيس الحلواني يمينا ويسارا حتى نحصل على شكل متعرج أو الشكل الذي ترغبين به.
- نقوم بتسخين الفرن على 160 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة.
- يمكنك أن تزيدي من مدة تسوية البسكويت، لكن لا يمكن أن تقل، نخرج البسكويت عندما يصبح لونه ذهبي.
- نخرج البسكويت حتى يبرد تماماً، نضعه على الرف، ثم يقدم في طبق تقديم.