طريقة الاستعلام عن ارقام الجلوس في اليمن 2023 بالاسم لطلاب الصف التاسع والثانوية العامة عبر موقع yemenexam

طريقة الاستعلام عن ارقام الجلوس في اليمن 2023، نشرح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن ارقام الجلوس في اليمن 2023 حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الساعات الماضية بالإعلان عن امكانية الحصول على ارقام الجلوس لطلاب الصف التاسع والثانوية العامة بشكل الكتروني عبر موقع الادارة العامة للاختبارات yemenexam على شبكة الانترنت دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة، خاصة في ظل اقتراب موعد امتحانات كلا الصفين في كافة المحافظات والمدارس اليمنية.

طريقة الاستعلام عن ارقام الجلوس في اليمن 2023

والآن مع تفاصيل وخطوات طريقة الاستعلام عن ارقام الجلوس في اليمن 2023 عبر موقع yemenexam اونلاين بداية من اليوم السبت الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، ويمكنك الحصول فورا على رقم الجلوس الخاص بك من خلال ادخال اسمك وعدد من البيانات المطلوبة، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع الادارة العامة للاختبارات، التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

من خلال القائمة الرئيسية للموقع اضغط على كلمة “رقم الجلوس”.

اختر الصف الدراسي المقيد به الطالب “ثانوي عام، تاسع”.

الآن قم بادخال اسم الطالب بشكل كامل وصحيح مثلما هو مدون في شهادة الميلاد.

اضغط على كلمة البحث عن رقم الجلوس.

في ثواني معدودة سيظهر لك بسهولة رقم جلوسك، ويمكنك طبعه إن أردت ذلك.

موعد امتحانات الصف التاسع اليمن 2023

ووفقا للتقويم الدراسي الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، فأن من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف التاسع في اليمن الترم الثاني في يوم الأحد الموافق 7 مايو القادم.

موعد امتحانات الثانوية العامة اليمن 2023

وفقا للتقويم الدراسي الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، فأن من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في اليمن الترم الثاني في يوم السبت الموافق 6 مايو القادم لطلاب الشعبتين “علمي، أدبي”.