ننشر.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث بعض الفئات عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 فهي من الخدمات الحكومية التي يستفيد منها عدد من الفئات داخل الدولة المصرية، فهي تساعد أصحاب الهمم الصول على بعض المزايا والخدمات التي لا يحصل عليها إلا من امتلك كارت الخدمات المتكاملة، وهو ما يجعل الاستعلام عنه هامًا للغاية بالنسبة إلى بعض الأفراد، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة الاستعلام، والمزايا التي يتمتع بها هذا الكارت بشكل مفصل.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يعد رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من الروابط التي ازداد البحث عنها خلال الفترة الماضية، حيث إن هذا الكارت يقدم عدد كبير من الخدمات المميزة إلى الفئات التي تستطيع الحصول عليه، وتكون طريقة الاستعلام عنه كما يلي:

ادخل إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعية الإلكتروني بطريقة مباشرة من هنا. قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية. ومن ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الاستعلام عن عن كارت الخدمات المتكاملة. يتم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الإعاقة. ومن ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص به. في النهاية يتم الضغط على أيقونة البحث. بعد إتباع الخطوات السابقة تظهر أمامك التفاصيل الخاصة بهذا الكارت.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يقدم هذا الكارت إلى الفئات التي تستحق الحصول عليه عدد من الخدمات المميزة التي تسهل عليهم الحياة اليومية، ومن أهم تلك المزايا التي نتحدث عنها تكون كالتالي:

يسهل على صاحب الكارن أن يجمع بين معاشين.

يحصل على تخفيضات لأسعار وسائل المواصلات العامة.

يتم تعين نسبة 5% منهم في كافة المؤسسات الخاصة والحكومية أيضًا.

يتم إعفاء صاحب الكارت من الضرائب الجمركية المفروضة على السيارات.

يتم الإعفاء من الضرائب أيضًا.

بسهل الحصول على السكن الحكومي الذي يتناسب مع صاحب الكارت.

بتم الإعفاء من الجمارك على كافة الأجهزة التعويضية.

يحصل على الكشف بشكل مجاني في المستشفيات الحكومية.

يتم الإعفاء من المصاريف المدرسية

الجدير بالذكر يمكنك التقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال أحد مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ولكي تتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب عليك تقديم المستندات التالية: