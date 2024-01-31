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صينية السجق بالخضروات والجبن.. طريقة جديدة وطعم يجنن!
تعتبر صينية السجق بالخضار والجبن من الوجبات الشهية والتي تميز المطبخ المصري، تلك الوجبة تناسب وجبة العشاء، حيث تعرف بالطعم الرائع والمتميز، كما أنها سريعة التحضير، تابعي معنا هذا المقال لمعرفة المقادير وطريقة التحضير وتمتع بوجبة متكاملة العناصر الغذائية وذات طعم طيب.
طريقة تحضير صينية السجق مع الخضار والجبن
وجبة السجق بالخضار والجبن وجبة متكاملة لأنها تحتوي على البروتين والفيتامينات المتواجدة في الخضروات والألياف وهي وجبة تقليدية في المطبخ المصري ولكن تتم بطريقة حديثة حتى لا يمل أفراد الأسرة من التكرار ومقاديرها كالاتي:
- ٥٠٠ جرام من السجق البقري.
- حبتان من الفلفل الألوان الذي تم تقطيعه لقطع صغيرة.
- بصلة واحدة تم تقطيعها لشرائح رقيقة.
- حبة طماطم مفرومة.
- عدد ثلاث حبات بطاطس مقطعة على شكل مكعبات وتم قليها.
- نصف كوب صغير من الصلصة.
- البهارات على حسب الرغبة: ملعقة زعتر وبابريكا وفلفل أسود.
- جبنة موتزاريلا أو جبن رومي.
- مقدار من زيت الطعام أو مقدار من الزبدة
طريقة تجهيز صينية السجق بالخضروات والجبن
يمكن تحضير تلك الوجبة بطريقة سهلة وفي وقت قصير كالاتي:
- في إناء مناسب قومي بوضع الزيت أو الزبدة.
- بعد ذلك يضاف السجق للزيت ونقوم بالتقليب بشكل جيد حتى يتم تحمير السجق.
- يفضل أن يتم تقليب السجق بملعقة خشبية إلى أن ينضج ويصبح المذاق جيد.
- الخطوة التالية هي إضافة الخضروات المذكورة وهي الفلفل والبصل ونقلب مرة أخرى لبضع دقائق.
- نقوم بتخفيف نصف كوب الصلصة بإضافة نصف كوب من الماء عليه ونقلبه ثم نقوم بإضافته مع مفروم حبة الطماطم على خليط السجق بالخضروات.
- نترك المزيج السابق على النار ويجب أن تكون نار هادئة حتى تمام النضج.
- عند وصول صينية السجق بالخضروات لمرحلة النضج الكامل نقوم بإضافة البطاطس المكعبات والتي تم قليها ونقوم بالقليب الجيد.
- نضيف جبن الموتزريلا أو جبن رومي على الوجه أو أنواع جبنة مشكلة وفقا للرغبة.
- وهكذا تكون أعددت وجبة من ألذ الوجبات والتي ستنال إعجاب أفراد اسرتك
- يمكن إضافة أطباق أخرى بجانب تلك الوجبة، ويمكن أيضاً أن يتم تناولها بالخبز وبالهنا والشفا.