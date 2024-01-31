صينية السجق بالخضروات والجبن.. طريقة جديدة وطعم يجنن!

تعتبر صينية السجق بالخضار والجبن من الوجبات الشهية والتي تميز المطبخ المصري، تلك الوجبة تناسب وجبة العشاء، حيث تعرف بالطعم الرائع والمتميز، كما أنها سريعة التحضير، تابعي معنا هذا المقال لمعرفة المقادير وطريقة التحضير وتمتع بوجبة متكاملة العناصر الغذائية وذات طعم طيب.

طريقة تحضير صينية السجق مع الخضار والجبن

وجبة السجق بالخضار والجبن وجبة متكاملة لأنها تحتوي على البروتين والفيتامينات المتواجدة في الخضروات والألياف وهي وجبة تقليدية في المطبخ المصري ولكن تتم بطريقة حديثة حتى لا يمل أفراد الأسرة من التكرار ومقاديرها كالاتي:

٥٠٠ جرام من السجق البقري.

حبتان من الفلفل الألوان الذي تم تقطيعه لقطع صغيرة.

بصلة واحدة تم تقطيعها لشرائح رقيقة.

حبة طماطم مفرومة.

عدد ثلاث حبات بطاطس مقطعة على شكل مكعبات وتم قليها.

نصف كوب صغير من الصلصة.

البهارات على حسب الرغبة: ملعقة زعتر وبابريكا وفلفل أسود.

جبنة موتزاريلا أو جبن رومي.

مقدار من زيت الطعام أو مقدار من الزبدة

طريقة تجهيز صينية السجق بالخضروات والجبن

يمكن تحضير تلك الوجبة بطريقة سهلة وفي وقت قصير كالاتي: