تردد قناة كوكي الجديد 2024.. اضبطه الآن واستمتع بأقوى محتوى ترفيهي للأطفال

قناة كوكي من أهم قنوات الأطفال التي تعمل بمبدأ إلعب وتعلم، وذلك تجنبا للملل الذي قد يشعر به الطفل من الأساليب العادية للتعلم، ومن أهم ما تعرضه القناة عدد كبير من برامج المنافسات والتعليم بشكل سهل وبسيط لتصل المعلومات لعقل الطفل بسرعة، إلى جانب أفلام الكارتون والأنمي القديم منها والحديث، وأيضاً تعرض حلقات لأشهر مسلسلات الكارتون العالمية.

نبذة عن القناة

تم تغيير تردد قناة كوكي من قبل أصحاب القناة وذلك لتحسين قوة البث لتصل لكل طفل على مستوى الوطن العربي.

تعتبر القناة من القنوات المتخصصة للطفل المجانية بالكامل، بدون أي اشتراكات أو اي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وتبث على القمرين نايل سات، وعرب سات.

تستهدف القناة الأطفال باختلاف عمرهم، حيث تقدم لهم المعلومات العلمية القيمة بصورة كرتونية مرحة، سهلة وميسرة ليصل المحتوى الهادف سريعاً إلى عقولهم.

تردد قناة كوكي الجديد

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على (١١٦٠٧)، معدل ترميزها (٢٧٥٠٠)، وهي أفقية الاستقطاب، أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو (٦/٥)، وجودة القناة فهي (sd) ويظهر اسم القناة على جهاز الاستقبال.

أشهر الأفلام التي تعرضها القناة

تعرض القناة مجموعة مختلفة من الافلام والمسلسلات الكرتونية وذلك حتى لا يشعر الاطفال بالملل وقت المشاهدة ومن هذه الافلام ما يلي:

سنووايت:

يعتبر من أشهر افلام الكارتون على المستوى العالمي وتم عرضه لأول مرة في عام ٢٠١٣، ويحكى عن الأميرة سنووايت والأقزام السبعة ومغامرتها معهم حتى تعود لقصرها من جديد وتقضي على الساحرة الشريرة.

سندباد:

ويحكي الفيلم عن مغامرات سندباد وهو يجوب البحار، ويشاهد أغرب الوحوش ويستطيع التغلب عليها، واحد من أجمل الأفلام التي تجذب الأطفال لمشاهدتها.

نيمو:

فيلم يحكي عن السمكة التى تسمى نيمو الذي يتوه من أبيه في المحيط، وتتوالى مغامراته في رحلته للعودة ويتعرف على أصدقاء يساعدونه حتى يعود لأبيه، من أجمل الأفلام التي تعرض على القناة والتي يفضلها الكبار والصغار.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة كوكي