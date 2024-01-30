٣اعدادي.. لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net

تعتبر المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية التي تمر على حياة الطالب، وتزايد معدلات البحث نحو التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من حصر درجات الطلاب بعد الانتهاء من التصحيح ومراجعة الطلبات، كما أنه تم توضيح الخطوات الصحيحة التي يمكن اتباعها من قبل الطالب ليتمكن من التعرف علي النتيجة، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم رصد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 علي الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وقد أوضحت بأنه تم إتاحة خدمة هاتفية يمكن الاستعلام على النتيجة من خلالها، كل ما عليك هو الاتصال على الرقم التالى 09000100 من التليفون الأرضي، ويمكن ارسال رسالة نصية بها رقم جلوس الطالب على الرقم التالى 5757.

خطوات استخراج نتيجة الإعدادية

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم ظهور النتيجة يتساءل الطلاب على خطوات استخراج النتيجة من خلال الموقع الالكتروني، وقد تم توضيح الخطوات التالية: