٣اعدادي.. لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net
تعتبر المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية التي تمر على حياة الطالب، وتزايد معدلات البحث نحو التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من حصر درجات الطلاب بعد الانتهاء من التصحيح ومراجعة الطلبات، كما أنه تم توضيح الخطوات الصحيحة التي يمكن اتباعها من قبل الطالب ليتمكن من التعرف علي النتيجة، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم رصد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 علي الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وقد أوضحت بأنه تم إتاحة خدمة هاتفية يمكن الاستعلام على النتيجة من خلالها، كل ما عليك هو الاتصال على الرقم التالى 09000100 من التليفون الأرضي، ويمكن ارسال رسالة نصية بها رقم جلوس الطالب على الرقم التالى 5757.
خطوات استخراج نتيجة الإعدادية
بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم ظهور النتيجة يتساءل الطلاب على خطوات استخراج النتيجة من خلال الموقع الالكتروني، وقد تم توضيح الخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة من خلال الضغط على الرابط
- اختيار المرحلة الإعدادية من الشاشة الرئيسية للموقع، والضغط على الفصل الدراسي المقيد به الطالب.
- يطلب الموقع تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم، بعدها يتم الضغط على استعلام، وسيتم ظهور النتيجة على الشاشة.
- بينما محافظة الجيزة يمكنهم استخراج النتيجة من خلال الضغط على الرابط
- وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن احصائيات النجاح لعام 2024 مرتفعة عن السنوات السابقة فبلغت نسبة النجاح حوالي 78.4%، بينما المكفوفين نسبة نجاحها 100%، بينما ضعاف السمع والصم نسبة نجاح بلغت 96%، والاعدادية المهنية نسبة نجاحهم حوالى 74%، والاعدادية الرياضية نسبة النجاح لديهم 45%.