مظلتي كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لشهر فبراير عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لايزال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وانتظار صدور كشوفات بها يحتل التريند في كافة محافظات العراق، حيث ينتظر الالاف الاسر الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من قبل وزارة العمل العراقية قريبا ليتم صرف الدعم المالي للمستحقين فقط، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المستفيدين عبر موقع الوزارة الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المقرر أن يتم رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية بعد أن يقع الاختيار عليهم، حيث تم استقبال عدد كبير من الطلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية من المواطنين في كافة محافظات العراق “ارابيل، الكرخ، نينوي، الرصافة، القادسية، صلاح الدين،…”، وحاليا لاتزال الوزارة تباشر أعمال فحص تلك الطلبات لأجل العمل على اختيار أسماء المواطنين التي تطابق عليهم كل الشروط والاحكام التي تم الاعلان عنها، واليكم كيفية تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع الوزارة:

ابدء فى الدخول على موقع وزارة العمل العراقية الرسمي.

كما يمكنك الدخول إلى منصة مظلتي التابعة للوزارة.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، ومنه اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر رقم الوحبة المراد الاستعلام عنها.

ادخل بياناتك في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

الآن اضغط على ايقونة استعلام لتظهر أمامكم على الفور كشوف المشمولين.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف، ليتم التحميل على الجهاز بصيغة pdf.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

ويمكنك معرفة الشروط الواجب توافرها بك للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال تلك النقاط: