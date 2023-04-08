جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية
جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية
أخبار التعليم

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية

جهاد حسينمنذ يومين
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امتحانات الشهادة الإعدادية على الأبواب، وفي الوقت الحالي يتجهز جميع الطلاب لها بالمذاكرة وحفظ ومراجعة دروسهم اول بأول، لكي يحصلوا على الدرجات العالية وليلتحقوا بالمدارس التي يرغبون بها ويحققوا أحلامهم وأحلام آبائهم، ولذلك سوف نقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بجدول الشهادة الاعدادية.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية

اقترب موعد امتحانات الشهادة الإعدادية ولكن في الوقت الحالي لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات، ولم تعلن مؤسسة الأزهر عن امتحانات الشهادة الإعدادية في  مدارسها، وعندما يتم طرح الجدول ستقوم كل مدرسة بالإعلان عنه في المواعيد المناسبة لها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في آخر السنة الدراسية بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وسوف نقدم لك خطوات الاستعلام عن النتيجة كما هو موضح السطور الآتية:

  • في البداية قم بالذهاب إلى موقع المحافظة الإلكتروني الذي تتبعه مدرستك.
  • ثم قم باختيار الخدمات الالكترونية.
  • وبعدها قم بالنقر على كلمة قسم نتائج الطلاب.
  • ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية سواء كانت الترم الأول أو نهاية العام.
  • بعدها قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك المرتبط باسمك لدي المدرسة.
  • ثم قم بالنقر على كلمة نتيجة.
  • عندها ستجد أمامك النتيجة الخاصة بك وهي تعبر عن درجاتك النهائية في الترم أو نهاية العام، ولا يمكن تغيير تلك الدرجات بأي حال من الأحوال إلا من خلال تقديم تظلم للإدارة التعليمية، وفي حالة كان لك الحق في بعض الدرجات سوف تزيد درجاتك.

جهاد حسينمنذ يومين
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