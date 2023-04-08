امتحانات الشهادة الإعدادية على الأبواب، وفي الوقت الحالي يتجهز جميع الطلاب لها بالمذاكرة وحفظ ومراجعة دروسهم اول بأول، لكي يحصلوا على الدرجات العالية وليلتحقوا بالمدارس التي يرغبون بها ويحققوا أحلامهم وأحلام آبائهم، ولذلك سوف نقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بجدول الشهادة الاعدادية.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية

اقترب موعد امتحانات الشهادة الإعدادية ولكن في الوقت الحالي لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات، ولم تعلن مؤسسة الأزهر عن امتحانات الشهادة الإعدادية في مدارسها، وعندما يتم طرح الجدول ستقوم كل مدرسة بالإعلان عنه في المواعيد المناسبة لها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في آخر السنة الدراسية بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وسوف نقدم لك خطوات الاستعلام عن النتيجة كما هو موضح السطور الآتية: