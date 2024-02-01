تسجيل الدخول منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية

تُعد منصة “مدرستي” التعليمية أحد الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية في مطلع عام 2020 لدعم التعليم الإلكتروني أو الرقمي، تلعب هذه المنصة دوراً حيوياً في تعزيز تجربة التعلم للطلاب، إذ تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية التي تشمل متابعة الدروس عن بعد وإنجاز الواجبات المدرسية أونلاين، بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للطلاب إمكانية حل الواجبات بسهولة ويسر وإرسالها إلكترونياً لمعلميهم، نقدم لكم طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية لحل الواجبات.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية

للوصول إلى الواجبات المدرسية على منصة “مدرستي” ومعرفة تفاصيل منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية، يمكن للطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:

افتح الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي” ومن ثم انقر على خيار تسجيل الدخول.

اختر خيار تسجيل الدخول المخصص للطلاب والكادر التعليمي.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة في الأماكن المخصصة لها، ثم اضغط على القسم الخاص بالمقررات والمصادر.

ستظهر لك قائمة، اختر منها خيار الواجبات.

انقر على المقرر الدراسي الذي ترغب بمعرفة واجباته، ثم اضغط على خيار حل الواجب.

بعد الانتهاء من حل الواجب والتأكد من صحة البيانات، اضغط على خيار حفظ النتيجة.

يمكن للطالب معرفة النتيجة فورًا بالضغط على خيار “إظهار” في النهاية.

مميزات منصة مدرستي الواجبات المدرسية

لقد زاد البحث خلال الأيام الماضية حول مميزات منصة “مدرستي” التعليمية، وخاصةً حول طرق حل الواجبات المدرسية بأسلوب فعّال ومبسط. يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاطلاع على كافة هذه الميزات والتفاصيل عبر التقرير الموجود في أعلى المقالة.

تتميز منصة “مدرستي” التعليمية بتوفيرها أدوات متقدمة لإدارة الواجبات المدرسية، حيث تمكن الطلاب من الاطلاع على الواجبات وإرسالها بكل يسر إلى المعلمين للتصحيح والمراجعة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة لأولياء الأمور فرصة متابعة التقدم الدراسي لأبنائهم، من خلال الاطلاع على التقييمات ودرجات الاختبارات عبر تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت تيمز المخصص لأولياء الأمور.

كما تتيح منصة مدرستي الواجبات المدرسية إمكانية التواصل المباشر بين ولي الأمر والمعلم لمناقشة المستوى الدراسي للطالب.

ما هي خدمات منصة مدرستي 2024؟

تقدم منصة مدرستي مجموعة شاملة من الخدمات التعليمية، تتيح للطلاب إنجاز واجباتهم الدراسية ورفعها للتقييم، وتسهل التواصل بين الطلاب، المعلمين وأولياء الأمور. إليكم أبرز خدماتها: