استقبل الآن تردد قناة كرتون نتورك العربية الجديد 2024.. خلي طفلك يضحك ويلعب ويتعلم

قناة كرتون نتورك العربية هي من أجمل قنوات الأطفال من حيث جودة الصورة والصوت، ومن حيث اللغة العربية الجيدة، ومن حيث المسلسلات التي تقدمها، فهي الأفضل بين كل القنوات التي لها نفس التخصص على مستوى عالمنا العربي، تعرض القناة الكثير من مسلسلات الكرتون المدبلجة إلى العربية، تظهر لنا بصورة نقية دون تقطيع وذلك لأنه قد تم تحديث ترددها على النايل سات والعرب سات ليستمتع صغارنا المشاهدين لها دوماً.

نبذة عن القناة

من أشهر قنوات كرتون الأطفال حيث يقوم بمتابعتها الكثير من المشاهدين العرب، تحرص على تجديد ترددها دائماً وبشكل دوري حتى تتم تقوية الإشارة وتحسين جودة البث، تعرض القناة عدد لا بأس به من البرامج والمسلسلات والافلام المفضلة لكل أطفالنا بجميع الأعمار، تأتيهم تلك الافلام من كل الدول العربية والأجنبية ومنها:

مغامرات لوني تونز.

يوميات سكوبي دو الكلب الشهير وصاحبه شاجي.

جامبول.

أبطال التايتنز.

العم جدو.

توم وجيري.

بالإضافة للكثير من برامج المسابقات والأغنيات الجميلة.

تردد القناة كرتون على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب أفقي.

ترددها الجديد هو (١٢٢٢٦).

معدل ترميزها هو (٢٧٥٠٠)

معدل تصحيحها هو (٦/٥).

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

أفقية الاستقطاب.

معدل تصحيح الخطأ (٤/٣).

التردد الجديد هو (١١٧٤٧).

معدل ترميزها هو (٢٧٥٠٠).

خطوات ضبط تردد القناة الجديد على جهاز الريسيفر