لعشاق المؤسس عثمان.. هنا تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من الوسائل الإعلامية المهمة، حيث تقدم محتوى متنوعًا يشمل الأخبار والبرامج والمسلسلات التركية، ومن بين المسلسلات التي تُذاع على قناة الفجر الجزائرية مسلسل “المؤسس عثمان” الذي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المشاهدين، حيث يتناول المسلسل قصة حياة الخليفة العثماني الثالث، الذي يُلقب بـ “عثمان الأول”، وسوف نستعرض لكم في مقالنا تردد القناة وكيفية ضبطه.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل وعرب سات

يمكنك استخدام هذه الإعدادات لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة قناة الفجر الجزائرية، والتردد هو:

القمر الصناعي: نايل سات:

تردد القناة: 12034 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات:

تردد القناة: 11034 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 5000.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر على جهازك الخاص، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك. اذهب إلى قائمة البحث أو القنوات على جهاز الاستقبال. اختر خيار البحث عن القنوات أو الإعدادات الفضائية. اختر قمر الصناعي الذي تريد ضبط تردد قناة الفجر عليه، ويمكنك اختيار “نايل سات” أو “عرب سات” وفقًا للمعلومات المتوفرة. بعد ذلك، أدخل تردد قناة الفجر والمعلومات الأخرى المتعلقة، مثل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز. بعد إدخال هذه البيانات، قم بتشغيل عملية البحث أو التحديث. بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة الفجر في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

يرجى مراجعة دليل جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك للحصول على تعليمات محددة لنوع جهازك، حيث قد تختلف الخطوات قليلاً بحسب الطراز والعلامة التجارية.