من هنا مباشرة.. تعرف على رابط الدخول إلي منصة مدرستي كادر المعلمين 1445 وطريقة إنشاء حساب عليها

يعرف أن منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي توجد لدى وزارة التعليم السعودية، حيث إنها تساعد الطلاب في مباشر الدراسة من خلالها، بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها جميع الطلاب بلا استثناء، وهذا يجعل البعض يبحثون عن طريقة التسجيل في المنصة فقط تابع معنا وسوف تتعرف عليها.

اهمية منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي من أفضل المنصات التعليمية المتاحة داخل المملكة السعودية، حيث إن الوزارة تقدم عدد كبير من الخدمات التعليمية من خلالها إلى الطلاب بشكل إلكتروني، ومن ضمن تلك الخدمات ما يلي:

تحديد المذكرات، وكذلك الدروس والواجبات.

يتم من خلالها توفير الاختبارات والتقييمات الخاصة بها.

يسهل عن طريق المنصة التواصل بين المدرسين وبين الطلاب وكذلك أولياء الأمور أيضًا.

طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي

يوجد العديد من الطلاب لا يمتلكون حسابًا على المنصة لذلك يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي تحقق لهم ذلك، وتكون كما يلي:

ادخل إلى رابط المنصة المباشر من هنا.

اضغط على أيقونة الطلاب والكادر التعليمي.

اختر زر إنشاء حساب جديد.

ادخل رقم الهوية التابع إليك ويمكن إدخال رقم الإقامة أيضًا.

املأ البيانات التي يطلبها الموقع منك.

اكتب رقم الهاتف وكذلك البريد الإلكتروني أيضًا.

اختر كلمة مرور جيدة ومن ثم اضغط على زر إنشاء حساب.

طريقة الدخول على منصة مدرستي

يسعى العديد من الطلاب إلى التعرف عن الخطوات التي يتم الاعتماد عليها لكي يتم التسجيل في المنصة والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة من خلالها، وتكون الطريقة كالتالي: