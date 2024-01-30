ننشر.. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق من موقع وزارة المالية العراقية

وزارة المالية العراقية أقرت بأنها سوف تقوم بمنح زيادات في رواتب المتقاعدين لشهر فبراير القادم 2024، وذلك ضمن مبادرات الدولة لدعم المتقاعدين لجميع المستحقين بعد إستيفاء جميع الشروط التي حددها الوزارة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم المتقاعدين، خاصة تحت عدم إستقرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومواجهة ارتفاع الأسعار، إذا كنت ترغب في معرفة خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق عليك متابعة القراءة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

وزارة المالية العراقية أشارت بأن زيادة رواتب المتقاعدين القادمة سوف تكون بمبلغ 100 ألف دينار عراقي، سيتم صرفها في اليوم الأول من شهر فبراير المقبل 2024، وهو تاريخ صرف الرواتب الثابت التي حددته الوزارة سابقًا، إلا إذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، فسوف يتم إستبداله بيوم آخر، وللـ الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية .

اختيار خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من بين الخدمات المتوفرة.

تعبئة نموذج الاستفسار بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق.

اضغط على أيقونة الاستعلام وانتظر ظهور نتائج الاستعلام متضمنة تفاصيل الراتب مع الزيادة الجديدة.

شروط الحصول على راتب التقاعد

بعد أن تعرفت على موعد صرف رواتب التقاعد لشهر فبراير القادم، وطريقة الإستعلام عنها من خلال موقع الوزارة الرسمي، عليك معرفة أن الوزارة قد أوضحت الشروط اللازم توافرها لللاستحقاق وإمكانية التسجيل:

ان يقيم المتقدم داخل حدود دولة العراق.

ان يكو حامل لجواز سفر وجنسية عراقية.

وجود حساب مصرفي باسم المستفيد داخل العراق.

إثبات دفع جميع رسوم التأمين.

وأن تكون السنوات ألا تقل مدة العمل داخل العراق عن 20 سنة في القطاع الحكومي أو الخاص.

توافر كافة المستندات و الأوراق المطلوبة للتسجيل، وهي: