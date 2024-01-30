تعرف عليه الآن.. رابط التسجيل في منصة مدرستي كادر المعلمين 1445وما هي مميزاتها

وفرت منصة مدرستي رابط مباشر يمكن استخدامه للدخول إليها والتسجيل في الكادر التعليمي الخاص بها، وأنشأت وزارة التربية السعودية هذه المنصة لتوفير تجربة رقمية متطورة تساعد على رفع مستوى التعليم وتحسين العملية التعليمية عن بعد، كما توفر وسيلة أفضل للتواصل بين أولياء الأمور والكادر التعليمي أو الطلاب.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين

يمكن تسجيل كادر المعلمين داخل المنصة بطريقة سهلة من خلال اتباع مجموعة الخطوات التالية:

التوجه للموقع الرسمي الخاص بالمنصة من هنا.

الضغط على اختيار الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بالكادر التعليمي.

إكمال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ومراجعتها.

تأكيد الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

الضغط على أيقونة التالي.

كتابة كلمة المرور السرية.

الضغط على اختيار المعلم.

تحضير الدروس باستخدام منصة مدرستي

يمكن للمعلمين استخدام المنصة في تحضير الدروس وذلك باتباع الخطوات التي يمكن التعرف عليها من خلال السطور التالية:

التوجه إلى منصة مدرستي الإلكترونية من هنا.

إدخال بيانات المعلم مثل الاسم وكلمة المرور.

اختيار الجدول الدراسة الموجود في القائمة الرئيسية.

تحديد الحصة التي يرغب المعلم في تحضيرها للطلاب.

تحديد تاريخ ووقت الحصة ورقمها.

الضغط على أيقونة تحضير الدرس الآن.

اختيار مسار الدرس والضغط على اختيار تقديم الحصة كجلسة افتراضية.

إعداد الحصة الافتراضية المتكاملة وتخصيص المحتوى المقدم فيها والموارد المستخدمة.

حفظ التجربة الاحتياطية للحصة في تبويب الحصص من اختيار إدارة الحصص.

مميزات منصة مدرستي للمعلمين

تم إضافة الكثير من المميزات ضمن المنصة للكادر التعليمي لمساعدتهم على توفير جودة أعلى في أداء المهام المطلوبة منهم، وفيما يلي أهم هذه المميزات: