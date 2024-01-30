طريقة عمل الأرز المعمر على الطريقة المصرية الأصلية.. سر الطعم الفلاحي اللذيذ والرائع

يعتبر الأرز المعمر واحد من الوجبات الشهية والسهلة للغاية في التحضير، هناك الكثير من السيدات يعتقدون أن تحضير الأرز المعمر أمر صعب ويتطلب سيدات تعيش في الريف لكن في الحقيقة يمكنكِ تحضيره بسهولة فقط باتباع عدد من الخطوات البسيطة وباستخدام مكونات بسيطة، تتبعي قراءة هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة.

مقادير عمل الأرز المعمر

سنوضح لكِ عزيزتي المقادير المطلوبة في النقاط الآتية:

عدد 2 كوب من الأرز المصري.

عدد 3 أكواب من اللبن البارد.

علبتين زبادي.

ملعقتين كبيرتين قشطة.

ملعقتين كبيرتين زبدة.

ملح.

رشة من السكر.

طريقة التحضير

تتميز طريقة عمل الأرز المعمر بأنها سريعة وسهلة حيث توضع كل المقادير معًا في الطاجن وبعد ذلك يتم وضع الطاجن في الفرن ولكن عزيزتي أسرار نجاح هذا الطاجن تكمن في تنظيم الخطوات، وكذلك استخدام المقادير بشكل صحيح كالتالي: