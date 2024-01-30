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طريقة عمل الأرز المعمر على الطريقة المصرية الأصلية.. سر الطعم الفلاحي اللذيذ والرائع
يعتبر الأرز المعمر واحد من الوجبات الشهية والسهلة للغاية في التحضير، هناك الكثير من السيدات يعتقدون أن تحضير الأرز المعمر أمر صعب ويتطلب سيدات تعيش في الريف لكن في الحقيقة يمكنكِ تحضيره بسهولة فقط باتباع عدد من الخطوات البسيطة وباستخدام مكونات بسيطة، تتبعي قراءة هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة.
مقادير عمل الأرز المعمر
سنوضح لكِ عزيزتي المقادير المطلوبة في النقاط الآتية:
- عدد 2 كوب من الأرز المصري.
- عدد 3 أكواب من اللبن البارد.
- علبتين زبادي.
- ملعقتين كبيرتين قشطة.
- ملعقتين كبيرتين زبدة.
- ملح.
- رشة من السكر.
طريقة التحضير
تتميز طريقة عمل الأرز المعمر بأنها سريعة وسهلة حيث توضع كل المقادير معًا في الطاجن وبعد ذلك يتم وضع الطاجن في الفرن ولكن عزيزتي أسرار نجاح هذا الطاجن تكمن في تنظيم الخطوات، وكذلك استخدام المقادير بشكل صحيح كالتالي:
- في البداية ينبغي غسيل الأرز بشكل جيد تحت الماء ثم يصفى تمامًا، ملحوظة لأ يتم استخدام الأرز المنقوع في تلك الوصفة.
- قومي بدهان طاجن الفرن بجزء بسيط من الزبدة باستخدام ملعقة من السيليكون حتى تتمكني من دهن كل الأجزاء بسهولة بالمادة الدهنية التي تساعد في منع التصاق الرز المعمر.
- بعد ذلك قومي بوضع الأرز في الطاجن وضعي عليه مقدار اللبن باستخدام الكوب ذاته الذي تم تعيير الأرز به.
- ثم قومي بإضافة كل من الملح والسكر على الرز المعمر مع التقليب برفق حتى يذوب كلاهما مع اللبن.
- ثم قومي بإضافة الزبادي على سطح الطاجن وهذه الخطوة تجعل الأرز طري وذو قيمة غذائية عالية.
- لا تنسي وضع القشطة على وجه الطاجن حيث تجعله يتمتع بلون ذهبي جميل بعد أن يوضع في الفرن تحت الشواية.
- بعد ذلك يتم تغطية طاجن الرز المعمر ويترك حوالي ساعة منقوعًا في هذه المكونات وبعد ذلك يوضع الطاجن على صينية مسطحة من الألومنيوم.
- في النهاية قومي بنثر الزبدة السائلة على الطاجن ثم أدخليه الفرن الساخن على درجة حرارة عالية 180 درجة وقبل خروج الطاجن بحوالي عشر دقائق قومي بإشعال الشواية.