تردد قناة بطوط كيدز 2024 BATOOT الجديد على نايل سات وعرف سات بأقوى إشارة لمشاهدة أفضل محتوى للأطفال

تردد قناة بطوط كيدز 2024، أكثر ما يتم البحث عنه في الفترة الحالية هو تردد قناة بطوط كيدز 2024 وكل قنوات الأطفال خاصة في الإجازة، حيث تعتبر هذه القناة هي الخيار الأول لأولياء الأمور لتسلية أبناءهم ولعل الاختيار يكون على القناة الأنسب والتي ستساعد الأطفال وتعلمهم، وتعتبر قناة بطوط هي واحدة من أفضل القنوات الترفيهية التي تبث محتواها مجاناً وبشكل مستمر على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وبجودة ممتازة، ولذلك ففي خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري نقدم لكم التردد الجديد الخاص بالقناة على النايل سات.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

يمكنكم متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة بطوط كيدز 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:-

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 11678 استقطاب القناة رأسي V (عمودي) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة القناة HD

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيكون من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11549 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H

قناة بطوط للاطفال 2024 الجديدة

بدأ عرض قناة بطوط للاطفال على شاشات التلفزيون منذ عام 2019 ومن حينها ويرتفع البحث بشكل يومي تقريباً عن تردد قناة بطوط كيدز 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية، ومنذ نشأتها وتنشر القناة محتوى مميز للغاية من الأغاني والأناشيد للأطفال مثل أغنية أكلك منين يا بطة – بابا جاي امته – اصحابي وصحباتي، بالإضافة إلى عرضها محتوى تعليمي على شكل أغاني مثل أغنية تعليم الحروف والأرقام والحيوانات، وكذلك المحتوي التثقيفي.