فرحي عيالك.. تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد للأطفال على النايل سات.. استقبلها حالاً

زاد البحث خلال الفترة الماضية حول تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي حيث تٌعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال التي شهدت إقبالا كثيرا في الفترة الماضية، ويأتي هذا النجاح بسبب البرامج والأناشيد الهادفة والتعليمية التي تقدمها للأطفال، وتقوم هذه القناة بتعليم الأطفال القيم والأخلاق الحسنة، وسنقوم الآن بتوضيح تردد قناة طيور الجنة وكذلك طيور بيبي.

تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد

يحب الأطفال في مراحل العمر المختلفة القنوات الخاصة بالكرتون والأناشيد، ومن أفضل القنوات التي تعرض هذا النوع من الفن هي قناة طيور الجنة وكذلك قناة طيور بيبي، وإليكم التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة والتي يمكن استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة، وتفاصيل التردد كالتالي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة: 11393.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل التصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة هو: 27500.

التردد الخاص بقناة طيور بيبي

بعد أن تعرفنا على التردد الخاص بقناة طيور الجنة سوف نعرض لكم التردد الخاص بقناة طيور بيبي، والتردد كالتالي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي هو: 11274.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بقناة طيور بيبي هو: 27500.

طريقة استقبال قناة طيور الجنة وطيور بيبي

يجب عليك اتباع بعض الخطوات لاستقبال القناة، والخطوات كالتالي: