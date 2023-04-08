“الشؤون الاجتماعية” تُعلن عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بعد ظهور اسماء المقبولين

بينت وزارة الشؤون الاجتماعية شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية ، كذلك أنها أوضحت الخطوات الخاصة بالتسجيل، ومن اللازم للشخص الذي يرغب في القبول بالرعاية الاجتماعية أن تتوفر به جميع الشروط التي تم تحديدها من جانب الوزارة، ليتم قبوله.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

هناك سلسلة من شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية قد حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للقبول بالرعاية الاجتماعية، حيث أن أبرز هذه الشروط:

ينبغي أن يكون الشخص الراغب في التقديم في الرعاية الاجتماعية من بين الفئات التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة بشمولها، ألا وهم؛ المطلقات، والأرامل، وأيضًا الأيتام، بالإضافة إلى أسرة النزيل، وكذلك أسرة المفقود، والمعاقين.

كما أنه لا بد من تحضير المستندات المقررة لجميع الفئات المشمولة، أي الأوراق اللازمة لكل فئة تبعًا لما أعلنت عنه الوزارة.

لا بد من التسجيل بشكل إلكتروني، ولا ينبغي أن يتم تسليم طلبات ورقية بمقر الوزارة.

كذلك أنه ينبغي أن يقوم المتقدم بقراءة الشروط بشكل جيد، ومن ثم الإقرار بصحة كافة البيانات.

خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية

هناك سلسلة من الخطوات للقيام بالتسجيل بالرعاية الاجتماعية، وهي: