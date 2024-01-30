طبخ
دجاج بالخضار على الطريقة الصينية.. استمتعي بنكهة جديدة أصيلة في منزلك
تعتمد كثير من السيدات على الوصفات الموجودة على صفحات الإنترنت لتصنع أجمل وألذ الأكلات لعائلتهم، كما أن العديد منهن لديهن الخبرة الكافية لصنع الأكلات والحلويات، والآن نعرض طريقة عمل دجاج بالخضار على الطريقة الصينية بالمقادير المطلوبة وطريقة تحضيرها بكل سهولة ويسر.
مقادير دجاج بالخضار على الطريقة الصينية
لتتمكني من تحضير أحلى دجاج بالخضار على الطريقة الصينية يجب توفير المقادير المطلوبة وهي كالآتي:
- صدر دجاجة طازج.
- بصل تم تقطيعه مكعبات.
- معلقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ½كوب من صوص الصويا.
- ¼كوب من الكاتشب.
- ملعقة بالحجم الكبير من الصوص الحار حسب الرغبة.
- عدد 3 ملاعق بالحجم الكبير من النشا.
- عدد 2 ملعقة بالحجم الكبير من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ملعقة بالحجم الكبير من الفلفل الأسود.
- ملعقة بالحجم الصغير من البابريكا.
- ملعقة بالحجم الصغير من العسل.
- ملعقة بالحجم الكبير من الخل.
- مكرونة حسب الرغبة ويفضل الإسباجيتي.
الخطوات وطريقة التحضير
لتفادي أي خطأ في تحضير وصفة دجاج بالخضار على الطريقة الصينية لا بد من اتباع الخطوات التالية:
- نقوم بتقطيع صدر الفرخة إلى مكعبات ثم نقوم بإحضار إناء لعمل تتبيلة الدجاج.
- نقوم بوضع ربع كوب من صوص الصويا ونضيف إليه الكاتشب ثم نضيف ملعقتين من النشا وملعقتين من الدقيق.
- نقوم بمزج الخليط جيداً تمام التجانس سوياً حتى نصل إلى قوام ثقيل بشكل نسبي ومن ثم نغمس قطع الدجاج بها.
- نقوم بترك الدجاج بالتتبيلة لمدة 30 دقيقة.
- نحضر إناء ونضع فيه كمية من الماء ونرفعها على النار لسلق المعكرونة بعد سلقها نتركها جانباً لتحضير بقية الوصفة.
- نحضر مقلاة ونضع فيها كمية من الزيت حسب الرغبة زيت زيتون أو ذرة ونقوم بقلي الدجاج ثم ننشلها من الزيت.
- نقوم بوضع البصل المقطع مكعبات والثوم والفلفل بالمقلاة وبعدها نضيف إليهم ¼ كوب من صوص الصويا والبابريكا.
- ومن ثم نضيف الفلفل الأسود ونقوم بإذابة ملعقتين من النشا في ½ كوب ماء ونضيفها للخليط السابق.
- نستمر بالتقليب وصولاً لقوام ثقيل.
- وبعد الوصول للقوام المطلوب نأخد ½ مقدار الصوص بالخضار ونضعه على المكرونة المسلوقة مسبقاً.
- والنصف الآخر منه نضعه على الدجاج لمدة خمس دقائق ونرفعها من النار.
- نحضر طبق تقديم ومع رشة سمسم وبالهنا.