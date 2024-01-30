دجاج بالخضار على الطريقة الصينية.. استمتعي بنكهة جديدة أصيلة في منزلك

تعتمد كثير من السيدات على الوصفات الموجودة على صفحات الإنترنت لتصنع أجمل وألذ الأكلات لعائلتهم، كما أن العديد منهن لديهن الخبرة الكافية لصنع الأكلات والحلويات، والآن نعرض طريقة عمل دجاج بالخضار على الطريقة الصينية بالمقادير المطلوبة وطريقة تحضيرها بكل سهولة ويسر.

مقادير دجاج بالخضار على الطريقة الصينية

لتتمكني من تحضير أحلى دجاج بالخضار على الطريقة الصينية يجب توفير المقادير المطلوبة وهي كالآتي:

صدر دجاجة طازج.

بصل تم تقطيعه مكعبات.

معلقة كبيرة من الثوم المفروم.

½كوب من صوص الصويا.

¼كوب من الكاتشب.

ملعقة بالحجم الكبير من الصوص الحار حسب الرغبة.

عدد 3 ملاعق بالحجم الكبير من النشا.

عدد 2 ملعقة بالحجم الكبير من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة بالحجم الكبير من الفلفل الأسود.

ملعقة بالحجم الصغير من البابريكا.

ملعقة بالحجم الصغير من العسل.

ملعقة بالحجم الكبير من الخل.

مكرونة حسب الرغبة ويفضل الإسباجيتي.

الخطوات وطريقة التحضير

لتفادي أي خطأ في تحضير وصفة دجاج بالخضار على الطريقة الصينية لا بد من اتباع الخطوات التالية: