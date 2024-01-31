“نزلها وفرح أولادك“ تردد قناة كراميش 2024 لأروع الأغاني التعليمية والترفيهية على النايل سات والعرب سات

يبحث الكثيرون من جمهور ومحبي قناة كراميش عن تردد قناة كراميش، حيث تقوم إدارة قناة كراميش بشكل دوري بتحديث ترددها الرسمي عبر القمر الصناعي نايل سات، تأسست قناة كراميش في الأردن عام 2009، وتعتبر واحدة من أهم القنوات الانشادية المخصصة للأطفال، تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج والنجوم المميزين.

تردد قناة كراميش 2024

تهتم قناة كراميش بتقديم العديد من الكليبات الترفيهية الموجهة للأطفال، وتسعى من خلال محتواها إلى نقل القيم والتعاليم الأخلاقية والدينية الإسلامية بشكل مبسط وتفاعلي، يتم ذلك من خلال عرض مشاهد تمثيلية في الأغاني، حيث يتعلم الأطفال النظافة وآداب تناول الطعام وقيم أخرى، لمشاهدة قناة كراميش بجودة عالية وبدون تشفير، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

التشفير: لا يوجد

التصحيح: 3/4

كما يمكن استقبالها عبر العرب سات عن طريق :

التردد، 11390.

معامل الترميز، 27500.

معدل تصحيح الخطأ، ¾.

الاستقطاب، عمودي.

خطوات ضبط قناة كراميش

تعد قناة كراميش من القنوات السهلة في الضبط والمشاهدة عبر كافة الأقمار الصناعية، حيث يمكنك ضبط التردد بسهولة عبر الخطوات التالية:

اضغط على زر “الإعدادات” في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

ثم اختر “التوليف اليدوي” أو “كتابة التردد يدويًا”.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه.

ثم قم بإدخال بيانات قناة كراميش مثل التردد والاستقطاب ومعامل الترميز بشكل صحيح.

اضغط على “بحث” ثم “حفظ” لتأكيد الإعدادات.

بهذه الطريقة، ستصبح قناة كراميش متوفرة مجانًا عبر رسيفرك، ويمكنك مشاهدة محتواها بسهولة.