“خلال ساعات”.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس والاسم الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي ونتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024، تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 خلال الساعات الماضية بنسبة نجاح تخطت الـ70%، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساسي ونتيجة نت خلال ساعات، ليتمكن كل طالب من معرفة نتيجته الكترونيا والحصول على درجاته في كل المواد، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الاول بالأمس من قبل السيد الوزير بحضور وكيل المديرية التعليمية، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة، كما اعتمد سيادته نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

ويمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 من خلال موقع بوابة التعليم الاساسي أو موقع محافظة القاهرة الرسمي بداية من غدا الاربعاء، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة هذا بشكل رسمي، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الاساسي.

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

سيظهر لك بيان رسمي بالدرجات في كل المواد، وكذلك مجموعك الكلي.

يمكنك طباعة هذا البيان لحين التوجه إلى المدرسة والحصول عليه معتمد.

ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور رفعها.