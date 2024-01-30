نتيجة نت natiga-4dk.net.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 ترم اول عموم المحافظات

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 إلكترونيا، حيث وفرت الوزارة منصة آلية يتمكن من خلالها ولي الأمر والطلاب من الإطلاع على النتائج بكل سهولة، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام التالية من مطلع شهر فبراير، قبل العودة إلى الدراسة وفور إنتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والتمحيص لأوراق الإجابات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024

كشفت الجهات المختصة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 الترم الأول، وبحسب ما أعلنته الهيئة المسؤولة فإنه سيتم رفع كشوفات جميع نتائج اختبارات منتصف العام بعد أيام قليلة، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات منذ يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن يبدأ ماراثون الدراسة للترم الثاني في يوم 10 فبراير.

ومن أجل حفظ حق كل طالب شدد وزير التربية والتعليم على جميع الإدارات التعليمية بكافة المحافظات على تدقيق أوراق الإجابات بكل أمانة ونزاهة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وتماشيًا مع الثورة التكنولوجية الحادثة بالعالم قامت الوزارة بتدشين منصة إلكترونية تختص بنشر الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور، فمن خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته بكل بساطة، ويتم ذلك على النحو التالي: