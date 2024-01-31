مبروك للكل.. ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الاساسى natiga4dk.net

مديرية التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، أعلنت عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع التعليم الأساسي، ولكن فور انتهاء مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات واعتمادها رسميا ورصد الدرجات، بالإضافة إلى أنها تقوم بإعداد الكشوفات النهائية بالنتيجة، حيث إن كل محافظة تقوم برصد نتيجتها عبر المنصة التابعة لها، لذلك يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الإعدادية عن النتيجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفصل الدراسي الأول، بدأت العديد من التساؤلات عبر الإنترنت، عن موعد ظهور النتيجة ورابط موقع نتيجة الشهادة للاستعلام عنها بالطريقة التالية:

قم بزيارة المنصة الرسمية ل بوابة نتائج التعليم الأساسي، أو موقع نتيجة نت ثم قم باختيار مرحلة الشهادة الإعدادية. قم بتحديد محافظة الطالب التابع لها. بعد ذلك قم بإدخال اسم ورقم جلوس الطالب. ثم اضغط في النهاية على أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول

طبقا للقرار مديرية التربية والتعليم، سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر أن يستهل 10 فبراير 2024، حيث إنه تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة شمال سيناء بنسبة نجاح 84.7 %، وفي محافظة القاهرة بنسبة نجاح 78.4 %، ومحافظة الوادي الجديد بمعدل نجاح 95.8 %.

متى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

من قبل وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم النهوض على توفير نتيجة مرحلة الإعدادية في شمال سيناء والقاهرة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 على منصة نتيجة نت بالإضافة إلى أن الوزارة أوضحت مجموع درجات كافة المواد الدراسية الخاصة بالمرحلة، للفصل الدراسي الأول والثاني والتي تمثل 280 درجة، منقسمين على الفصلين، حيث إن درجات الترم 140 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإسكندرية، وكان قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير الجاري، وتكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس متوفرة عبر الموقع الرسمي لإدارة التربية والتعليم في المحافظة.