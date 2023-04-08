“الموارد البشرية” تُعلن عن حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤

البحث حول حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤ هارب بتلك الفترة، من قبل الأشخاص، بالتحديد مستفيدي البرنامج، حيث أن موعد الصرف لم يتبقى عليه سوى القليل من الأيام، فهي يتم صرفه يعاشر يوم من الشهر الميلادي، وذلك لكل المستفيدين من البرنامج الذين تنطبق جميع الشروط بهم.

حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤

قامت الموارد البشرية بإيضاح حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤ ، حيث أنها قالت إن موعد الصرف سيكون يوم الاثنين القادم، الذي سيكون موافق 10-4-2023م، كذلك أنها قالت إن جميع المستفيدين سيحصلون على الدعم بهذا اليوم، وجميع الأشخاص الذين لم يتم صرف الدعم لهم، فإنهم لا يكونوا مستحقين، كذلك أنها بينت شروط الحصول على الدعم من البرنامج، وهي:

يجب أن تكون الجنسية سعودية، للشخص الذي يرغب في التسجيل بحساب المواطن، والاستفادة من الدعم المقدم بواسطته.

كما أنه يجب أن يكون راتب المستفيد الشهري محدود.

لا يجب أن يكون المستفيد مقيم بأيًا من مراكز الرعاية بالمملكة.

كذلك لا بد من عدم كون المستفيد ممتلك لأصول غالية الثمن.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن أن تتبع الخطوات المقبلة، لتستعلم عن التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن: